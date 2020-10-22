Светлана Хоркина впервые показала маленького сына от 64-летнего генерала

Светлана Хоркина поделилась радостью. 22 октября исполнился год ее второму сыну Ивану. Знаменитая гимнастка родила мальчика от генерала Олега Кочнова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана Хоркина поделилась радостью. 22 октября исполнился год ее второму сыну Ивану. Знаменитая гимнастка родила мальчика от генерала Олега Кочнова. По случаю счастливого события она впервые показала сына.

Светлана Хоркина своего младшего наследника родила в 40 лет. На редком фото Иван запечатлен со спины. На снимке именинник трогательно держит в руке два воздушных шарика. "С Днем рождения, мой малыш. Мы все тебя любим", - обратилась Хоркина к малышу.

Отцом Ивана является нынешний муж двукратной Олимпийской чемпионки - генерал Олег Кочнов. У Светланы также есть сын Святослав. Старший ребенок появился на свет в 2005 году в Лос-Анджелесе в режиме строгой секретности.

В 2011 году гимнастка вышла замуж за Кочнова и официально призналась, что воспитывает сына от Кирилла Шубского. Как выяснилось, Хоркина тайно встречалась с женатым на актрисе Вере Глаголевой бизнесменом.

Светлана познакомилась с миллионером весной 1997 года на ужине в швейцарской Лозанне, куда они прилетели в составе делегации национального Олимпийского комитета. Спустя некоторое время после знакомства между спортсменкой и бизнесменом завязался бурный роман. Пара не афишировала свои тайные отношения, которые продлились восемь лет, даже когда гимнастка забеременела. После рождения ребенка Шубский и Хоркина расстались.

Когда об их связи узнала общественность, разразился грандиозный скандал. Впрочем, Шубский публично признал сына. А Глаголева не стала подавать на развод. Миллионер до последнего вздоха был рядом с женой. В 2017 году она скончалась от онкологии.