Поможем мамам в беде не потерять своих детей: ко Дню матери запущена акция #ZAODNO

Каждый ребенок заслуживает счастливого детства рядом с мамой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представьте, что простое чаепитие, веселый девичник и мастер-класс, где все дружно учатся делать маникюр или шить, можно утроить не просто, чтобы хорошо провести время, а еще и для того, чтобы помочь другим. Помочь детям не лишиться семьи, не потерять маму, дать ей еще один шанс. Благотворительный фонд «Дети наши» уже много лет спасет детей от детских домов. В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается 29 ноября, фонд запустил акцию #ZAODNO.

— Мы хотим привлечь внимание к проблемам кризисных семей с детьми и вовлечь как можно больше людей в решение этой проблемы, — сообщили порталу Открытые НКО организаторы акции и предлагают всем желающим помочь подопечным фонда «Дети наши». — В любой удобный для вас день до 1 декабря 2020 года проведите благотворительное событие для друзей, родственников, коллег в поддержку работы фонда «Дети наши».

Это может быть кондитерский мастер-класс для друзей по вашему фирменному рецепту, необычная лекция или полезный вебинар для коллег. Каждый может организовать благотворительное событие для семьи, друзей или даже для целого города. Например, фитнес-центр может устроить спортивный праздник. Это может быть разовое мероприятие на час или на целый день, услуга, продукт и даже целая серия мероприятий. Чтобы вдохновиться, можно поискать подсказки в каталоге идей.

После того, как вы определитесь с форматом вашего мероприятия — зарегистрируйтесь на сайте.

Собранные средства фонд «Дети наши» направит на реализацию программы «Не разлей вода», цель которой – оказание комплексной профессиональной помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Социальные педагоги, психологи, юристы помогают семьям с детьми преодолеть жизненные трудности, выйти на устойчивый, стабильный уровень жизни, чтобы родители могли самостоятельно воспитывать своих детей.

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