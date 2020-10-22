Бей "корону" - крепи оборону: Шойгу назвал ситуацию с коронавирусом в российской армии полностью контролируемой

Министр обороны РФ выступил на совещании, где обсуждалось состояние Вооруженных сил страны в период пандемии. Фото: mil.ru

В военном ведомстве прошло специальное совещание, на котором обсуждалось состояние борьбы армии с сильным и коварным врагом - пандемией. В выступлении министра обороны РФ Сергея Шойгу прозвучало немало важных и любопытных оценок и выводов. Мы приводим некоторые из них:

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооружённых Силах полностью контролируется, Сформирован необходимый запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Развёрнуто 33 специализированные лаборатории для ПЦР-исследования личного состава на коронавирусную инфекцию.

- Во всех воинских частях и организациях проводятся барьерные медицинские осмотры прибывающих лиц.

- Половина коечного фонда Минобороны, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции, используется для лечения гражданского населения. Медицинскую помощь получило более 9,5 тыс. человек, а в многофункциональных медицинских центрах прошло лечение более 1000 пациентов.

- В интересах Московской области на финалах Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» сформирован временный медцентр на 1 420 коек, где работают 1 200 военных медицинских специалистов. Сейчас там проходит курс лечения более 500 пациентов.

- В соответствии с решением Верховного главнокомандующего в Абхазии развёрнут многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест для оказания медицинской помощи местным жителям. Аналогичный госпиталь Минобороны развернет и в Южной Осетии.

- Во всех учебных заведениях введены ограничительные меры по выходу за пределы военных городков, отменены увольнения и командировки. Организованы ежедневные медицинские осмотры курсантов и воспитанников.

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