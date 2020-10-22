«Анна Николаевна» возвращается: В Москве стартовали съемки второго сезона сериала про русского робокопа-девушку

В Москве стартовали съемки новых серий проекта Фото: кадр из фильма

Наша версия «Робокопа» — сериал про андроида Анну Николаевну Королькевич (Зоя Бербер), призванного наводить порядок на просторах России, в образе капитана полиции — будет продолжаться. В Москве стартовали съемки новых серий проекта (Кинопоиск HD и ПЦ «Среда»).

— После удачного показа первого сезона мы с нашими партнерами, компанией «Среда», взялись за работу над вторым, - объяснил креативный продюсер Дмитрий Нелидов. - Сюжет по-настоящему интригующий, но подробности пока не раскрываем. Для Анны Николаевны еще более актуальным станет вопрос, легко ли быть человеком. И любовь для нее окажется далеко не самым сложным чувством!

Фото: Конопоиск HD

Расстрелянную в первом сезоне Анну Николаевну, конечно, собрали по частям и подготовили к новым подвигам. Во втором сезоне действие сериала продолжится в столице, куда в полном составе перевели оперативную группу, в которой служила Анна Николаевна: подполковник Галузо (Сергей Гармаш), следователи Мокрый (Кузьма Сапрыкин) и Ляпин (Федор Лавров).

Фото: Конопоиск HD

— «Проект «Анна Николаевна» — это важная для меня роль, - подчеркивает Зоя Бербер. - Это прекрасный сценарий и команда мечты. Играть Анну непросто, это вызов, прежде всего самой себе. И неважно, первый это сезон или второй, задача как была сложной, так и остаётся. В новых сериях Анна Николаевна сильно изменится как внешне, так и внутренне и продолжит исследовать в себе новые грани. И результат этих исследований, поверьте, будет очень неожиданным!

Фото: Конопоиск HD

Сценаристы обещают, что робот во втором сезоне поразит всех чудесами дедукции, человеческого восприятия жизни и перевоплощениями. К актерскому коллективу проекта в новых сериях присоединятся телеведущая Мария Горбань («Кухня») и актриса Кристина Бабушкина («Страна чудес», «Опимисты»).

Фото: Конопоиск HD

Ожидается, что премьера второго сезона «Анны Николаевны» состоится в 2021 году.