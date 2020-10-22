Все уже решено: Анализируем свежий рейтинг кандидатов в президенты США

До президентских выборов в США осталось чуть больше недели. Фото: REUTERS

До президентских выборов в США осталось чуть больше недели. Прогнозы их результатов и рейтинги кандидатов, появляющиеся в эти дни, претендуют на отражение реально складывающейся картины электоральных предпочтений. Хотя давно доказано, что эти прогнозы - в том числе и инструмент влияния на тех, кто еще не решился с выбором: смотри, старина, уже все и так ясно, будь на стороне победителей…

Один из самых свежих рейтингов, опубликованных в Америке, отдает Байдену преимущество почти в 9 пунктов. Дескать, за него готовы проголосовать 51,6% американцев, а за нынешнего президента всего 42,5%. И тут же дается расклад по голосам 538 выборщиков от всех штатов, которые в итоге и решают, кому занимать Белый дом следующие четыре года.

Выборы в США, напомним, непрямые. Хотя избиратели голосуют за кандидатов, президента выбирают не они, а эти самые выборщики, число которых, в зависимости от численности населения штата, колеблется от 55 (Калифорния) до 3.

Согласно этому рейтингу, картина предстает такая: Байден получает 279 их голосов (для победы необходимы 270), учитывая число выборщиков от штатов, которые твердо его поддерживают (207), и тех, что склоняются к этому (72).

У Трампа все хуже. Твердо за него стоят, дескать, лишь те штаты, которые дают 83 выборщика. Плюс голоса выборщиков из штатов, которые, скорее всего, предпочтут на выборах его (в рейтинге они обозначены как LEANING, т.е. склоняющиеся, а не колеблющиеся, последние обозначены как TOSS-UP) - 42. Плюсуем: за беднягу Трампа, получается, всего-то 125 «рук».

По этой арифметике получается, что так называемые колеблющиеся штаты (где нет устойчивой традиции поддержки той или иной партии) с их 134 выборщиками, даже если проголосуют за президента-республиканца, уже погоды не сделают. Короче, как в старой песне: «все уже решено…»

В США есть штаты, которые традиционно дают большинство демократам: северо-восточное побережье (Массачусетс, Нью-Йорк, Вирджиния и ряд других), где живет средний класс и выше, банковские и госслужащие, творческая интеллигенция, преподаватели высшей школы, много афро и латиноамериканцев, симпатизирующих «ослам» (это символ Демпартии). Сюда же относится западное побережье страны, прежде всего, Калифорния с ее высокотехнологичными производствами, университетами и научными центрами. Демократический электорат отзывчив на либеральный дискурс партии Байдена и Харрис.

Один из самых свежих рейтингов, опубликованных в Америке, отдает Байдену преимущество почти в 9 пунктов. Фото: REUTERS

За «слонов» (символ республиканцев) твердо стоят южные (Техас, Оклахома, Луизиана, Миссисипи) и часть северо-центральных штатов (Монтана, Вайоминг, Северная и Южная Дакоты), однако электоральный вес последних невелик, поскольку население там небольшое и, соответственно, они дают кандидату не больше 3-4 выборщиков каждый. Главное отличие «республиканских» штатов - там живет публика попроще, трудяги, фермеры, владельцы небольших бизнесов. И консервативные ценности, правые взгляды, жесткий подход к нелегальной эмиграции, характерные для республиканцев, им ближе.

Но есть штаты, и их немало, которые политическим постоянством не отличаются. От выборов к выборам они могут менять свои предпочтения, их поэтому и называют «колеблющиеся» или «неопределившиеся».

На американских выборах действует правило «победитель получает все». Справедливо это или нет, не нам судить. У них там так исторически сложилось. Нам достаточно и того, что на нас демократы и их «глубинное правительство» навесили «вмешательство в выборы», чтобы припудрить позор поражения от несистемщика Трампа, который как раз и сумел 4 года назад склонить на свою сторону «колеблющихся». Лучше попробуем разобраться, почему вдруг в упомянутом прогнозе уже «похоронили» возможность повлиять на итоги выборов для тех самых еще не определившихся штатов.

На прошлых выборах именно они и «сделали погоду». Таких штатов в 2016 было 10. Трамп выиграл в пяти и получил в них 87 выборщиков, а Клинтон лишь 32. Результаты там действительно часто были «ноздря в ноздрю». В Пенсильвании, которая раньше часто голосовала за «ослов», Трамп обогнал Клинтон всего на 1%. Но, строго по правилам, забрал голоса всех 20 выборщиков. В сегодняшних прогнозах Пенсильванию уже «записали» за Байденом и не числят в «колеблющихся». Может, поторопились?

Статус «орел или решка» сегодня отдают, среди прочих, Техасу (38 выборщиков), Флориде (29) и Огайо (18). Но на прошлых выборах Трамп обогнал Клинтон в Техасе, штате фермеров, скотоводов, нефтянки и химической промышленности, на 9%. Во Флориде почти на полтора, но надо учесть, что жесткая консервативная и антикоммунистическая риторика Трампа в штате, заселенном преимущественно кубинскими эмигрантами и их потомками, сегодня воспринимается очень хорошо. А в Огайо, где в 2012 году верх взяли демократы, Трамп опередил соперницу на 8 пунктов. То есть у действующего президента есть там неплохие шансы и сегодня.

У Трампа все хуже. Твердо за него стоят, дескать, лишь те штаты, которые дают 83 выборщика. Фото: REUTERS

Важно заметить, что статус «колеблющихся» имеет не сезонный характер. Так сложилось давно. За эти штаты и идет основная борьба. Поэтому попытка заранее закрасить их даже не синим (цвет демократов), а голубеньким, особого доверия не вызывает.

За четыре года президентства Трампа никаких кардинальных изменений в структуре его электората не произошло. По-прежнему республиканцев, в отличие от демократов, поддерживают больше мужчин, чем женщин. Больше белых, чем цветных. Больше пожилых, чем молодых. Меньше с дипломом колледжа, чем без него. Так же было и в 2012 году, когда республиканец Митт Ромни проиграл Обаме.

Однако в Америке (кто бы мог подумать еще 3-4 года назад!) нынче «вихри враждебные веют», Колумбов с постаментов сбрасывают, расовой справедливости задним числом и своеобразным образом добиваются. Молодежь бушует, политики тушуются. Поэтому старики страной пока и правят - новая поросль лидеров еще на подходе. И демократы, хотя и толкают в президенты самого возрастного за всю историю страны кандидата, одновременно поддерживают буйство тех, кто ставит других на колени ради «черных жизней, которые значат». Очень похоже, что это своеобразный способ мобилизовать и разогреть свой электорат накануне выборов и событий, которые ожидаются вслед за ними.

Но, с другой стороны, распаляя «ниспровергателей», демократы невольно мотивируют и республиканский, право-консервативный электорат, которому важен порядок и спокойствие на улицах, традиционные ценности и устои. А с этим, как пытается доказать Трамп и стоит обращаться к нему.

Примечательно, что оппоненты действующего президента сделали все, чтобы в дебатах с конкурентом он не смог похвастаться своими успехами на внешнеполитической арене. А они для многих американцев очевидны, прежде всего, по ближневосточной повестке. Трамп, что бы ни говорили, действительно за время своего пребывания во власти не развязал ни одной новой войны. Разве что обстрелял ракетами сирийцев под надуманным предлогом, но с минимальными для них потерями. Весь воинственный пар он пока спускает не вооруженным, а вербальным способом.

А ведь его предшественники, неважно, республиканцы или демократы, начиная с Буша-старшего, чтобы переизбраться, начинали где-нибудь войнушку. У Буша-папы, увы, не прокатило. Но и Клинтон, и Буш-младший, и нобелевский лауреат Обама под свои вторые выборы предпочитали агитировать за себя морпехами и бомбами. Трампу, затравленному демократами за «связи с Россией», пришлось доказывать свою крутизну разрывом практически всех отношений с нами. Такой своеобразный вариант виртуальной агрессии, которая, впрочем, всегда приправлялась словами о желании «поладить с Москвой».

Заслуживающий внимания знак: на фоне всеобщего гула о грядущем поражении Трампа вдруг появляется сообщение, что правильно предсказавший исход выборов-2016 политолог Роберт Кахейли заявил об уверенности в новой победе действующего президента. До этого, правда, приводили слова другого удачного по прошлым выборам предсказателя, который не оставил Трампу никаких шансов. Но работа у них такая: подобно докторам, ставить диагноз жизнеспособности политиков, а правильный диагноз или нет, покажет вскрытие… избирательных бюллетеней.

И напоследок. Нам-то что от их выборов? Мы говорили всегда: будем иметь дело с тем, кого выберет американский народ. Но ведь, по правде, ничего хорошего ни от старого, ни от нового президента не ждем. Тогда зачем мы так пристально следим за всеми избирательными потрясениями за океаном?

Конечно, интересно. Драматизм, схватка. Надо ли нам такое? Вспомним собственные выборы-1996. Начальный рейтинг Ельцина - статистическая погрешность. Возникает идея запустить и у нас не бутафорскую двухпартийность. Группа олигархов даже везет Зюганова в Давос - знакомить с мировой элитой. Может, это был шанс? Но потом решили (те, кто реально решал), что Ельцин - это надежность, он управляем. Захотелось, видно, как при социализме стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Впрочем, глядя на сегодняшнюю Америку, бои без правил престарелых лидеров двух партий, паралич власти перед лицом анархической толпы, объявляющей себя хозяином городов, бодание президента и Конгресса практически по всем вопросам, нельзя не признать: все-таки, скорее лучше, что у нас не две главных партии.

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