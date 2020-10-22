Юрий Семин: Алексей Миранчук имеет основания играть в стартовом составе

Юрий Семин Фото: Александр ГЛУЗ

Мы этого момента ждали больше месяца – когда же Алексей Миранчук, перешедший из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту», выйдет на поле. И вот свершилось, причем явление Миранчука в матче Лиги чемпионов оказалось триумфальным. Выйдя на замену на 80-й минуте матча против датского «Мидтьюлланна», Алексей на 88-й минуте великолепным ударом в верхний угол в обвод вратаря забил свой первый гол за «Аталанту». Его новая команда победила 4:0, а футболист получил искренние поздравления новых партнеров и прекрасную прессу в Италии.

Мы позвонили его бывшему наставнику Юрию Семину.

- Юрий Павлович, хотели вас поздравить, ваш воспитанник Алексей Миранчук вышел в Лиге чемпионов и сразу забил. Его в «Аталанте» хотят сделать форвардом?

- Я не знаю, кем его хотят. Но он и в «Локомотиве» забивал. Это уже его третий гол в Лиге чемпионов. В прошлом году два – «Ювентусу». Сейчас – один здесь. Это хорошо. Он воспользовался своим шансом, который ему предоставили, и в этом плане он молодец. Я думаю, имеет основания играть в стартовом составе.

Выйдя на замену на 80-й минуте матча против датского «Мидтьюлланна», Алексей на 88-й минуте великолепным ударом в верхний угол в обвод вратаря забил свой первый гол за «Аталанту». Фото: REUTERS

- Вы нам говорили, что он выдержит конкуренцию в любой команде. А на каких позициях он может играть?

- Он играет на трех позициях. Три позиции в атаке.

- А в чемпионате Италии почему его не выпускают пока на поле?

- Это вы спросите у тренера.

- «Локомотив» сыграл 2:2 с «Зальцбургом».

- Я не комментирую.

- А не пора ли Антону Миранчуку уезжать за границу?

- Не комментирую.

- Я еще раз вас поздравляю, Юрий Павлович. Команда Семина побеждает.

- Спасибо. До свидания.

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