Юрий Семин: Алексей Миранчук имеет основания играть в стартовом составе

Юрий Семин
Фото: Александр ГЛУЗ
Мы этого момента ждали больше месяца – когда же Алексей Миранчук, перешедший из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту», выйдет на поле. И вот свершилось, причем явление Миранчука в матче Лиги чемпионов оказалось триумфальным. Выйдя на замену на 80-й минуте матча против датского «Мидтьюлланна», Алексей на 88-й минуте великолепным ударом в верхний угол в обвод вратаря забил свой первый гол за «Аталанту». Его новая команда победила 4:0, а футболист получил искренние поздравления новых партнеров и прекрасную прессу в Италии.
Мы позвонили его бывшему наставнику Юрию Семину.
- Юрий Павлович, хотели вас поздравить, ваш воспитанник Алексей Миранчук вышел в Лиге чемпионов и сразу забил. Его в «Аталанте» хотят сделать форвардом?
- Я не знаю, кем его хотят. Но он и в «Локомотиве» забивал. Это уже его третий гол в Лиге чемпионов. В прошлом году два – «Ювентусу». Сейчас – один здесь. Это хорошо. Он воспользовался своим шансом, который ему предоставили, и в этом плане он молодец. Я думаю, имеет основания играть в стартовом составе.
Выйдя на замену на 80-й минуте матча против датского «Мидтьюлланна», Алексей на 88-й минуте великолепным ударом в верхний угол в обвод вратаря забил свой первый гол за «Аталанту».
Фото: REUTERS
- Вы нам говорили, что он выдержит конкуренцию в любой команде. А на каких позициях он может играть?
- Он играет на трех позициях. Три позиции в атаке.
- А в чемпионате Италии почему его не выпускают пока на поле?
- Это вы спросите у тренера.
- «Локомотив» сыграл 2:2 с «Зальцбургом».
- Я не комментирую.
- А не пора ли Антону Миранчуку уезжать за границу?
- Не комментирую.
- Я еще раз вас поздравляю, Юрий Павлович. Команда Семина побеждает.
- Спасибо. До свидания.
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