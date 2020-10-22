Сын Елизаветы II вступал в связь с жертвами миллиардера-педофила Эпштейна

Что будет в Букингемском дворце после выхода книги «Паук» - пока неизвестно. Но после огласки принца Эндрю официально отстранили от дел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Паук» - так называется новая книга Барри Левайна, которая на днях поступит в продажу. Для членов королевской семьи в Великобритании она станет серьезным ударом, потому как в ней подробно рассказывается о принце Эндрю. Сын королевы Елизаветы был знаком с Эпштейном, встречался с ним и участвовал в его сексуальных экспериментах.

Об одном их таких рассказала одна из девушек, которая в 17-летнем возрасте стала жертвой сексуальной торговли Эпштейна.

Вирджиния Джуффре еще в прошлом году подробно рассказала о том, что наследник британского престола занимался с ней сексом. Она стала одной из первых женщин, которые поведали миру о преступной деятельности Эпштейна и его подруги Гислен Максвелл.

Вирджиния Джуффре еще в прошлом году подробно рассказала о том, что наследник британского престола занимался с ней сексом Фото: YouTube

- Однажды мы ехали из ночного клуба, и мне сказали, что я должна сделать переспать с Эндрю, - рассказала девушка. - Сначала секс был в ванной, затем в спальне. Все происходило недолго, но отвратительно. Когда все закончилось, он встал и сказал «спасибо».

После этого интервью принц Эндрю выступил в свою защиту и опровергнул факт изнасилования. В Интернете есть фотография, на которой герцог Йоркский обнимает Вирджинию.

Автор книги «Паук» в дополнение ко всем имеющимся подробностям рассказал, что встречи принца и девочки-подростка проходили на Манхэттене. Также подробно описаны развлечения Эндрю в поместье Эпштейна на Виргинских островах.

Что будет в Букингемском дворце после выхода книги «Паук» - пока неизвестно. Но после огласки принца Эндрю официально отстранили от дел. Он сложил с себя полномочия члена британской королевской семьи.