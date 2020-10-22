Станислав Черчесов: «Ребята отработали на пятёрочку»

ИГРАЮЩИЕ В ФУТБОЛ ОКОЛО ДОМА ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ШАНС

Реализация социальных проектов для многих крупных компаний - важное направление, и такие известные практически каждому россиянину бренды, как торговая сеть «Пятёрочка» и Lay’s – не исключение.

В России много молодых спортсменов, профессионалов и любителей, которые мечтают однажды попасть в большие клубы или даже в сборную страны. Одной из самых популярных игр, безусловно, является футбол. Миллионы мальчишек и девчонок увлечены им и играют в региональных командах или просто гоняют мяч во дворе. Понимая такой интерес к этому виду спорта у «Пятёрочки» и PepsiCo возникла идея социального проекта, цель которого – поддержать молодых и талантливых спортсменов и дать возможность проявить себя.

Конкурс #СпортНаПятёрочку стартовал весной 2020 года. Сразу было объявлено, что победители получат возможность приехать в Москву и поучаствовать в уникальном мастер классе, а также пообщаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

В соревновании приняли участие много мальчишек и девчонок со всей страны, но лишь 50 юных спортсменов выполнили все условия конкурса и дошли до финального этапа. С помощью открытого голосования на сайте конкурса: https:// 5ka-lays.laysfootball.ru были определены 5 самых талантливых молодых игроков, которые и получили главные призы. Ими стали Костя Дорофеев (село Ельцовка, Алтайский край), Степан Соколовский (Тула), Анна Кляйншмидт (Сыктывкар), Анжелика Арапова (Магнитогорск) и Павел Щеников (Нижний Новгород). К сожалению, Павел не смог приехать в Москву, и все мастер-классы проводились для четырех победителей: двух юношей и двух девушек.

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В ФУТБОЛ

До начала мероприятия корреспондент «КП» успел познакомиться со всеми участниками. Анна Кляйншмидт уже пробует себя на тренерском поприще – тренирует юных футболистов. Андрей, отец Анны, в футбол никогда не играл. «Мы с женой поначалу были против занятий Анны футболом, - сказал он. – Но потом смирились. Женские футбольные секции в Сыктывкаре есть, но Анна говорит, что это – не ее уровень. Ей интереснее играть с мальчишками-сверстниками. Про конкурс она узнала сама. Смонтировала фильм и отправила. А родителей поставила перед фактом. Когда пришел вызов в Москву, появилось, конечно, чувство гордости».

«Я тренируюсь только во дворе или на даче, - рассказывает сама Анна. – Единственный стадион Сыктывкара сейчас на реконструкции. Поэтому других вариантов нет».

Сейчас Анна учится в выпускном, 11-м классе, планирует получить профессию тренера. Она выбирает профильный вуз и старается не отставать по учебе.

Константин Дорофеев живет в поселке Ельцовка Алтайского края. Зимы там суровые. Позже он спросит Станислава Черчесова, можно ли тренироваться на снегу и получит положительный ответ. На награждение Костя приехал со старшим братом Максимом, который учится в Новосибирске. Константин успел пожить в разных местах, и везде был на хорошем счету в футбольных командах. Игру №1 он любит, и футбол отвечает ему тем же.

Про конкурс Костя узнал из инстаграма, говорит: «Тренировки мои уже были засняты. Сделал ролик, выложил. Никаких проблем». При этом никого из друзей не просил голосовать за него.

Василий, отец Степана Соколовского рассказывает, что сын занимается футболом с первого класса: «Получается, девять лет. Степан старается быть самостоятельным – и футбол он выбрал сам. Я сказал ему только, что начатое важно доводить до конца».

Сейчас Степан тренируется в недавно образованной академии тульского «Арсенала». Причем играет за команду, игроки которой на два года старше. Так точно мастерство растет гораздо быстрее.

У Степана есть свой канал на ютубе. Там – игры, тренировки, футбольные упражнения. Видео он монтирует сам, поэтому сделать ролик для конкурса было нетрудно. Остальное решилось путем голосования. Тульским «Арсеналом» мечты Степана не ограничиваются. Его цель – испанский чемпионат и, не побоимся этого слова, сама «Барселона»!

Анжелика Арапова с мамой Жанной прилетели из Магнитогорска. Летом девочка выходила во двор и самостоятельно занималась с мячом – получалось что-то вроде футбольного фристайла. Когда появлялись мальчишки, играла с ними в футбол. К сожалению, женский футбол в Магнитогорске не популярен. «Обычно проходят две тренировки в неделю, говорит Жанна. – А летом была вообще одна! Это, конечно, очень мало».

Футбольный стаж Анжелики чуть больше года. Это гораздо меньше, чем у других победителей конкурса. Зато она может похвастать победами в разных конкурсах. В сентябре, к примеру, Анжелика несколько дней стажировалась в московской футбольной академии «Ювентуса». А еще она очень хорошо играет в шахматы и является чемпионом Магнитогорска по своему возрасту.

ЖЕЛТЫЕ, «БРАЗИЛЬСКИЕ» ФУТБОЛКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Мастер-класс решили проводить в манеже футбольной школы «Чертаново». Все проходило с соблюдением строжайших мер санитарной безопасности. Все участники обязательно сдали экспресс-тесты на КОВИД-19 предварительно. И к величайшему сожалению, один из победителей конкурса по этой причине не смог приехать на тренировку.

После короткой торжественной части и вручения подарков победителям начался мастер-класс под руководством тренера динамовской академии. Ребятам выдали желтые футболки с эмблемами конкурса и их фамилиями на спинах. Ведущий постоянно шутил, что это приехали игроки сборной Бразилии.

Юноши и девушки возились с мячами, били по воротам и даже сыграли в двусторонку «два на два».

Во время небольшого перерыва ребята получили возможность задать вопросы Станиславу Черчесову. Узнав, что у Ани кумир – Марадона, главный тренер сборной России достал телефон, быстро нашел и показал всем фото с великим аргентинцем. В 1990-м году «Спартак» Черчесова переиграл «Наполи» Марадоны в 1/8 финала Кубка чемпионов. Станислав в двухматчевом противостоянии за 210 минут не пропустил ни разу (в Неаполе и Москве матчи закончились 0:0), а красно-белые выиграли в серии пенальти.

Ребят интересовало, как готовиться к матчам, что должен уметь делать игрок того или иного амплуа… Степан спросил про дополнительные занятия. Ответ логичен – они обязательно должны быть согласованы с тренером.

ЧЕРЧЕСОВ: «ЭТА ВСТРЕЧА – ПРИЯТНЫЙ ФАКУЛЬТАТИВ»

Пока победители возились с мячами, корреспондент «КП» задал несколько вопросов Станиславу Черчесову.

- Как вас изменил Чемпионат мира-2018?

- Это вам судить. Мы, как работали, так и работаем. Добавились, пожалуй, приятные хлопоты. Такие, как сегодняшняя встреча. Но в этом мы сами «виноваты» (улыбается).

- Как вы относитесь к таким массовым конкурсам? Чем они полезны для участников?

- Они очень важны, и хорошо, что такие мероприятия проходят. Отлично, что организаторы на награждение приглашают «футбольных людей». Для ребят это будет двойным импульсом, если они продолжат занятия футболом.

- Участникам конкурса по 14-17 лет, и все они наверняка мечтают играть в больших клубах. У них может получиться?

- Чтобы дать оценки и ответить на этот вопрос, нужно иметь больше информации. География не важна, в сборной России играют много ребят из маленьких городов. Главное – иметь желание, талант и возможность его развивать.

- Что можете посоветовать юным футболистам, которые хотят чего-то добиться в футболе?

- Ребята поучаствовали в конкурсе и отработали его на пятёрочку (улыбается). Многие возьмут с них пример и тоже включатся в подобные челленджи. Чем больше их будет, тем лучше для всех.

- Сколько за неделю вы просматриваете футбольных матчей?

- Здесь у меня – приятный факультатив. Дальше ждет работа. В 14.00 «Зенит» встречается с «Сочи», потом – матч «Локомотив» - «Уфа», а в 19.00 – в Химках играет «Спартак». Все это нужно смотреть, чтобы ничего и никого не упустить. Также просматриваю встречи зарубежных чемпионатов. Особенно те, в которых играют футболисты сборной России. К ним, как вы знаете, добавилась итальянская «Аталанта» с Алексеем Миранчуком. Кстати, у него и у Антона сегодня день рождения (встреча проходила в субботу 17 октября. – Прим. ред.). Уже поздравил ребят.

«ДЕТИ БУДУТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ С УТРОЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ!»

«Встреча очень понравилась. Станислав Черчесов – легенда! Дети, думаю, под еще большим впечатлением», - сказал, прощаясь Андрей Кляйншмидт.

«Впечатления от встречи – шикарные, - отметил Василий Соколовский. – Станислав Черчесов отлично пообщался и с ребятами, и с родителями. Для детей это очень важно – тренироваться теперь будут с утроенной энергией!»

Своими эмоциями от мероприятия поделились и организаторы конкурса. Директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова отметила:

«В футбол играют в каждом дворе, а «Пятёрочка» - главный магазин у дома в нашей стране. Для юных спортсменов, которые приходят в гости в наши магазины, мы стремимся стать еще ближе и интереснее. Вместе с PepsiCo мы хотим, показать, что готовы поддерживать их творческий потенциал, способствовать развитию. Сегодня дети, которые проявили настоящую волю к победе, получили возможность прикоснуться к большому футболу, можно сказать, к своей мечте. Ведь национальная сборная – вершина карьеры любого спортсмена. Это великолепный стимул!»

Директор по продажам и развитию категорий компании PepsiCo Дарья Тебар в свою очередь добавила: «Мы идем в правильном направлении, мы будем продолжать поддерживать молодых ребят. Вероятно, подключим и другие виды спорта. Это хорошее дело и для PepsiCo, и для «Пятёрочки». Думаю, это только начало, впереди много интересных совместных проектов».

Пожалуй, главный вывод, который можно сделать из всей этой истории, звучит так: «Конкурс показал ребятам со всей страны, что все возможно!»