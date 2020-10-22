Продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2021: кредит на покупку жилья по ставке 6,5 % можно взять до середины лета

На заседании правительство было решено продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании в четверг правительство продлило программу льготной ипотеки, которая изначально была рассчитана до 1 ноября этого года. Теперь ипотечный кредит под 6,5% на покупку жилья в новостройке можно будет получить до 1 июля 2021 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

Напомним, ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей - в остальных регионах.

- Программа хорошо себя зарекомендовала и помогла как российским семьям, так и строительной отрасли, - сказал Мишустин.

А его заместитель Марат Хуснуллин подтвердил это цифрами. По его словам, продление льготной ипотеки позволит улучшить жилищные условия 600 тысячам семей. Сентябрь оказался рекордным месяцем для программы льготной ипотеки — было выдано около 60 тысяч кредитов. Всего же за время действия программы, стартовавшей в апреле, выдано более 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей.

- Население поверило и принесло более 100 миллиардов рублей личных сбережений в виде первоначальных взносов (на покупку жилья, - Ред.), - сказал Хуснуллин.

Как ожидается, к 1 июля следующего года сумма выданных льготных ипотечных кредитов превысит 1,8 триллиона рублей.

По нацпроекту в ближайшие 10 лет в России должно быть построено более 1 миллиарда квадратных метров жилья. То есть каждый пятый квадратный метр жилья в стране должен быть новым.

По словам Хуснуллина, программа льготного кредита на покупку жилья в новостройках в целом позволила снизить ипотечные ставки.

- Мы должны были только к 2024 году снизить среднюю ставку по ипотеке в стране ниже 8%. Но уже по итогам 2020 года этот показатель национальной цели мы выполнили. Уже сейчас средняя ипотечная ставка по стране - на уровне 7,5%, - сообщил вице-премьер.

Правительство также рассмотрело поправки в Налоговый кодекс, позволяющие работодателям напрямую заключать договора с санаторно-курортными организациями на отдых для своих сотрудников. Сейчас работодателям приходится пользоваться услугами посредников — туроператоров. Кроме того, затраты на путевки для сотрудников можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организации, сказал Мишустин. Законопроект также предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физических лиц с сумм, которые работодатель заплатил за них санаторно-курортным организациям.