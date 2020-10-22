Как оставаться красивыми даже в холода?

Сырость, слякоть, дожди и даже преждевременный мороз. И хоть у огромного количества людей наблюдается прямая зависимость между тем, что творится за окном и настроением, всё равно неприятная погода – это вовсе не повод забыть про себя и про свой внешний вид. Специально для Вас мы собрали в нашей подборке лучшие магазины, где Вы можете найти самый большой выбор товаров для красоты и ухода за собой любимыми!

Открывает наш список один из самых известных магазинов декоративной и уходовой косметики и парфюмерии – интернет-магазин Летуаль. В каталоге компании Вы можете найти более 10 тысяч наименований продукции от самых популярных мировых брендов на любой вкус и кошелёк – от бюджетного масс-маркета до товаров из категорий “люкс” и “премиум”. Например, сейчас в магазине проходит грандиозная осенняя распродажа, благодаря которой приобрести товары можно со скидками аж до 50%! Особенно большой выбор продукции со скидками представлен в специальном разделе “Средства для макияжа”. Также весьма выгодные акции действуют и на продукцию отдельных брендов. Так, например, Вы можете получить в подарок профессиональный хайлайтер от NYX Professional Makeup при покупке товаров бренда на сумму от 1599 рублей или же нашумевший консилер-крем NARS Vanilla при покупке бальзамов из новой коллекции бренда Afterglow. Особое предложение действует на марку уходовой продукции Weleda – скидка 20% распространяется на все продукты из розовой и гранатовой серий бренда. Для любителей японской косметики у компании также есть хорошие новости – при покупке двух любых продуктов марки shu uemura из коллекции Onitsuka Tiger каждый клиент получает в подарок фирменный рюкзак! Не забывает компания и про маленьких леди – сейчас действует скидка в размере 30% на продукцию MORIKI DORIKI, плюс за каждый заказ на сумму от 899 рублей клиенты получают в подарок мусс-пену для ванны! Ну а если Вам повезло и Ваш день рождения выпадает на осень – для Вас действует особая скидка для именинников в размере 35% на каждый заказ. Больше информации об этих и других акциях компании ждёт Вас на нашей странице, а также не забывайте про наш эксклюзивный промокод Летуаль на скидку 8% на заказ!

Ещё один магазин, про который мы сегодня хотим Вам рассказать – это интернет-магазин NYX Professional Makeup. Компания является одной из самых молодых, но в то же время популярных на рынке декоративной косметики и занимает особый сегмент между масс-маркетом и дорогой профессиональной продукцией. На данный момент в магазине проходит осенняя распродажа и приобрести любимую продукцию из специальной подборки можно даже за половину цены от её первоначальной стоимости! Также абсолютно на весь каталог компании действует скидка 20%, плюс при заказе на общую сумму от 2499 рублей каждый клиент получает подарок. Ну а при покупке онлайн-сертификата на сумму от 3500 рублей – Вы получаете в подарок онлайн-консультацию на 1,5 часа от лучших визажистов, в которую входит индивидуальный урок с отработкой быстрого дневного и вечернего макияжей, разбор косметички и персональные рекомендации по продуктам бренда. Более подробную информацию об этих и других предложениях от компании Вы всегда можете найти на нашей странице, также там Вас ждут специальные промокоды NYX – например, сейчас при любом заказе из интернет-магазина по промокоду на сумму от 1000 рублей каждый клиент получает в подарок профессиональную мини-пудру!

Ну а если говорить об уходовой косметике, то, конечно же, нельзя не рассказать и про интернет-магазин La Roche Posay. Известная французская компания занимается производством лечебной косметики на основе термальной воды и выпускает различные линии уходовой продукции: товары по уходу за лицом, телом и волосами, средства по борьбе с акне, косметику для защиты от солнца, а также специальные товары для чувствительной детской кожи. Конечно, стоимость продукции бренда соответствует столь высокому её качеству, однако благодаря специальным акциям и предложениям приобрести товары можно по весьма выгодным ценам. Так, например, при оформлении заказов на определённую сумму каждого покупателя ждёт свой подарок: при покупке от 4,5 тысяч рублей – масло для ванны и душа Lipikar, при покупке от 4 тысяч рублей – термальная вода, а при покупке от 3 тысяч рублей – крем-гель Effaclar Duo (+). Также компания выпускает фирменные промокоды La Roche Posay – например, по нашему эксклюзивному промокоду Вы можете приобрести любой продукт из гаммы Hyalu B5 со скидкой 15%! Этот и другие промокоды, а также информацию о других актуальных акциях мы специально для Вас разместили на нашей странице.

Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам оставаться красивыми даже в самую неприятную погоду и не дадут впасть в осеннюю депрессию! Больше скидок на все категории товаров – на нашем сайте Промокоды КП ру.

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