Капитал-шоу «Поле чудес» — 30 лет: Энциклопедия русских характеров, солений и приветов

Одна из самых добрых и долгоиграющих программ российского ТВ отмечает юбилей Фото: Первый канал

«Инженер «КАМАЗа» Татьяна Ерофеева вернулась домой с новым телевизором с программы «Поле чудес» — можете смеяться, но такие новости до сих пор продолжают сотрясать региональную повестку. Проверьте в Яндексе. И дело тут не в доступности/недоступности плазменной панели, суть — в культовой передаче, которую три десятка лет смотрит вся страна. Попасть туда, сыграть, заявить место работы и передать привет «родным и близким» (а то и поцеловать настоящего Якубовича!) до сих пор почти сакральный ритуал. Сложно представить себе более народную, что бы это ни значило, программу на ТВ. Пожалуй, только «Играй, гармонь любимая!», что идет в семь утра по воскресеньям.

Леонид Якубович, которого уж точно знает вся страна, тоже отметил в этом году юбилей — 75 лет. Ведущий уверяет, что до сих пор ни разу не видел в эфире «Поле чудес». Лукавит наверняка. Как минимум на заре 90-х, когда он начал вести программу через год после Влада Листьева (с 22 ноября 1991 года), должен был ознакомиться с передачей, в которую его назначили. Кстати, исконно-посконное шоу на Первом, куда игроки теперь несут из дома и с работы все, что только поместится в поезд — от матрешек, противогазов и татарских халатов до учпачмаков, меда и строганины — придумали в США. Оригинал — телевикторина «Колесо фортуны» (Wheel of Fortune), которую подсмотрели во французской гостинице по телевизору во время командировки Владислав Листьев и Анатолий Лысенко, заместитель главреда Молодежной редакции ЦТ, появилась в Америке с 1975 году.

У нас, как водится, шоу адаптировали, добавив русского колорита, суверенного юмора и смекалки. Разумеется, после развала СССР народная передача, как и каждый гражданин Новой России, не могла быть не окутана дурманом призрачной свободы, — казалось, что на телевидении, как и в стране, разрешено все! И сплясать, и выпить с ведущим в эфире, и матерную частушку ребенку прочитать. «Поле чудес» стала флюгером и зеркалом русского народа.

- Это было чудесное время, время пьянящей свободы, время голодухи, время полной неопределенности, бестолковости, фантазии, кипения, - вспоминает Лысенко. - Шоу стало национальным достоянием. Бывают памятники архитектуры, которые, может, кому-то и не нравятся, но стоят же столько лет. Эта передача тоже стала памятником архитектуры нашей жизни, наших характеров, умению сделать приятное.

Программа с незамысловатой драматургией стала настолько популярной, что уже в 1993 году, когда и компьютеров толком не было, вышла компьютерная игра «Поле чудес», где игроками были герои советских мультиков. И не торопитесь фыркать: это серьезный показатель, когда локальный успех отдельного продукта выходит на новый уровень распространения и монетизации. Народу хотелось если не попасть в шоу, то хотя бы стать виртуальным его участником, за это в голодные 90-е люди были готовы платить трудовой копеечкой. И создатели компьютерной игры это тонко считали.

«Рекламная пауза», «Вращайте барабан!», «Приз — в студию», «Есть такая буква!» — элементы шоу и фразы ведущего за 30 лет в эфире стали, как сейчас говорят, мемами или попросту ушли в народ. Со временем стало понятно, что собственно набор очков и супер-игра в финале передачи — лишь повод, чтобы нашим людям собраться за барабаном.

- Нас долгое время обвиняли в меркантильности, да черт знает в чем нас только ни обвиняли, что мы спаиваем народ или пропагандируем меркантильный интерес, - говорил Леонид Якубович. - Все это бред настоящий. Мы с Владом Листьевым после спора решили, что это будет программа не о том, во что играют, а о тех, кто играет. После этого степень риска на программе значительно сократилась. Кроме хорошего настроения, никакой другой смысловой нагрузки «Поле чудес» не несет.

Сейчас «Поле чудес» традиционно продолжает выходить по пятницам, несмотря на пандемию коронавируса. Фото: Первый канал

Конечно, за три десятка лет в эфире «Поля чудес» была куча казусов, приколов и розыгрышей. Еще в 1994 году при живом Листьеве было решено отправить Якубовича на пенсию — он попрощался со зрителями и «ушел». Однако вскоре вернулся и до сих пор ведет передачу. В сотом выпуске шоу нетрезвый зритель во время гробовой тишины отчетливо произнес ответ на вопрос «Как называется водяной воробей?» (оляпка), чем знатно подсуропил географу Петру Капустину, вышедшему в супер-игру. Ведь тот, как оказалось, знал слово и взял минуту подумать, чтобы подстраховаться. После этой медвежьей услуги финалист лишился шанса выиграть красный автомобиль Volvo — нарушителя правил выгнали, а игроку дали второе задание («Каким словом на Руси называлась большая кувалда?»), с которым он не справился (ответ — балда). Листьев потом уверял, что это не постановка, и повторное задание для мужчины искали «полегче». А в тысячном выпуске программы в 2009 году победила Елена Малышева, которая все призы, включая машину, отдала детскому дому в Подмосковье.

Сейчас «Поле чудес» традиционно продолжает выходить по пятницам, несмотря на пандемию коронавируса. В особо тяжкие времена, весной этого года, вместо зрителей в студии за спиной ведущего и игроков улыбались желтые надувные шарики, но поскольку это выглядело несколько зловеще, теперь программа обходится без живых гостей — камера держит только участников игры и Леонида Аркадьевича (звук аплодисментов записан, как во время трансляций футбольных матчей в последние полгода). По крайней мере, пока ситуация с эпидемией не наладится, будет так. Ведь здоровье дороже.

ЦИФРЫ

6,3 миллиона зрителей в студии

2-3 миллиона кроссвордов прислали желающие сыграть в шоу

50 000 подарков передали в музей «Поля чудес»

14 000 игроков приняли участие в программе

30 лет в эфире

«Поле чудес», Первый, пятница, 19.45