Фрилансер, милый мой фрилансер: сколько и как зарабатывают люди без определенного места работы

Найдите удобное рабочее место. В нем должно быть минимум отвлекающих факторов Фото: Shutterstock

Стать фрилансером мечтают многие наемные работники, уставшие от рутины и рабочего дня с девяти утра до шести вечера. Но не все так просто. «Свободный статус» не такой уж и свободный. А доходы и социальные гарантии – заведомо ниже. В Высшей школе экономики провели масштабное исследование и выяснили, кто среди фрилансеров получает больше всего и как эффективно трудиться в таком режиме.

В ОДНУШКЕ, НОЧЬЮ И 60 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Главный миф, который окружает образ фрилансера, - мол, они лежат с ноутбуком под пальмой где-нибудь в Таиланде или на Гоа. На самом деле эта яркая картинка крайне далека от реальности.

- В действительности, среди русскоязычных фрилансеров лишь 2-33% проживают в странах дальнего зарубежья, - подсчитали в Высшей школе экономики.

Как показал опрос более двух тысяч фрилансеров, большинство из них живут в России или на постсоветском пространстве (в основном на Украине). Причем 14% - в Москве.

Еще один миф, что фрилансер («наемное копье» в дословном переводе с английского) – это если не бездельник, то довольно расслабленный работник, который спит до полудня и гуляет в рабочее время. Однако, как выяснили исследователи, средняя продолжительность рабочей недели у фрилансеров даже больше, чем у наемных сотрудников. Есть, конечно, и те, кто работает мало. Но 28% опрошенных признались, что трудятся больше 60 часов в неделю. При этом фрилансеры гораздо чаще работают по ночам и в выходные дни.

ТРУДНОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ

Как показала пандемия, работать из дома могут представители многих специальностей. При этом большинство фрилансеров – это именно «удаленщики». Чаще всего это айтишники и медиа-специалисты (см. графику). Больше всех получают программисты. Но главная проблема фриланса - заставить себя быть эффективным без непосредственного начальника.

- Сложно быть продуктивным, когда твое рабочее место в спальне, жена требует вынести мусор, теща с тестем смотрят телевизор, а по квартире бегают маленькие дети, - говорит Денис Стребков, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ.

По его мнению, чтобы повысить самоорганизацию, нужно вести строгое и по возможности детальное планирование своей деятельности.

- Можно в блокноте, на бумаге или с помощью специальных компьютерных программ. Это планирование должно включать режим дня (разделение времени на рабочие часы и перерывы на отдых), количество выполняемой работы, последовательность выполнения действий. Нужно ограничить интернет-серфинг, - считает Стребков.

Более того, помимо профессиональных качеств нужны и пресловутые «мягкие навыки». К примеру, журналистов-фрилансеров выбирают по трем характеристикам: качество работы, чтобы сдавал тексты вовремя и чтобы общаться было комфортно. И если хотя бы две из этих характеристик присутствуют, такой «свободный работник» считается хорошим.

- Чтобы стать успешным фрилансером, помимо профессиональных качеств человек должен уметь вести переговоры, презентовать себя, располагать к себе заказчиков, управлять конфликтами, - считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Определите, в какое время суток вы наиболее эффективны и старайтесь работать только в эти периоды. Фото: Shutterstock

НЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Хотя заработки «свободных работников» могут не сильно отличаться от доходов их наемных коллег, социальных гарантий у них сильно меньше.

- Большая часть самостоятельной занятости погружена в неформальную экономику. По нашим данным, не более трети фрилансеров и заказчиков официально оформляют сделки, - говорится в исследовании Высшей школы экономики.

- Это приводит к тому, что не формируется трудовой стаж для начисления пенсии. Невозможно получить дешевые кредиты (например, ипотеку), потому что нельзя подтвердить доход. Если человек заболел, он не может получить выплаты по больничному. Если оказался без работы, то на бирже труда будет получать минималку – 1500 рублей в месяц. При отсутствии бумажных договоренностей невозможно доказать, что договор исполнен. Можно человека кинуть, - объясняет Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ.

По его словам, многим компаниям действительно удобнее работать вчерную, чтобы не платить налоги. Но фрилансерам желательно настаивать на том, чтобы с ними заключали гражданско-правовой договор. Тогда отношения будут закреплены на бумаге. Это решит вопрос с социальными гарантиями и даст некоторую уверенность, что исполнителя не обманут.

- Удаленные работники не должны оставаться удаленными из системы социальных гарантий. Это важнейшее достижение современного общества, но оно рассчитано на «стандартных» работников. Пандемия эту проблему обнажила. Поэтому дальнейшие перспективы фриланса и удаленной работы напрямую связаны с формированием новой модели социального государства для постиндустриальной эпохи, - считает Андрей Шевчук, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ.

СОВЕТЫ «КП»

Как быть эффективным на фрилансе

- Найдите удобное рабочее место. В нем должно быть минимум отвлекающих факторов, удобные стул и стол (ну или что вам нужно для работы). Кабинет дома, коворкинг или уютный закуток в любимой кафешке.

- Если работаете из дома, то никаких треников и тапочек. Они расслабляют. Костюм, конечно, надевать нет смысла. Но хотя бы привести себя в человеческий вид нужно. Сразу из кровати, не умывшись, перебираться за рабочий стол – плохая идея.

- Составьте четкий график работы. Определите, в какое время суток вы наиболее эффективны и старайтесь работать только в эти периоды. Если работаете из дома, договоритесь с близкими, что в эти моменты вас лучше не донимать бытовыми вопросами.

- Думайте, как больше зарабатывать. Например, предлагайте дополнительные услуги клиентам или комплексный подход. Старайтесь переходить на долгосрочные отношения. Фрилансер – это индивидуальный предприниматель, работающий на себя. Вот и старайтесь увеличивать прибыль – лучше за счет качества, а не количества.

- Заключайте договор на выполнение услуг. Это хотя бы частично обезопасит вас от заказчиков, которые могут «кинуть». И обязательно получите статус самозанятого. Это расширит ваши возможности, потому что многим клиентам не очень удобно работать с физлицами.

- Сделайте сайт-визитку или рабочую страницу в соцсетях. Во-первых, она поможет найти клиентов со стороны. Во-вторых, если люди обращаются по рекомендации и просят примеры работы, удобнее просто кинуть ссылку на сайт, чем пересылать кучу файлов по почте.

- Не работайте с клиентами, выносящими мозг. К сожалению, их можно определить только опытным путем. Но если чувствуете, что заказчик не адекватен на начальном этапе, в большинстве случаев лучше отказаться от работы и вернуть предоплату. Это, кстати, большой плюс фрилансера в отличие от наемного сотрудника, не имеющего право выбора.

- Держите резервный фонд. Минус работы на фрилансе в том, что у вас нет постоянного дохода. Заказы то есть, то их нет. Поэтому всегда надо держать запас денег – хотя бы на 3-6 месяцев спокойной жизни.

- Отдыхайте от работы. Делайте паузы в течение дня и обязательно – хотя бы один полный выходной. Например, если работаете за компьютером, то в этот день полностью откажитесь от него и от других гаджетов.

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* Вопрос допускал выбор нескольких вариантов, поэтому сумма ответов больше 100%.