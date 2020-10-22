Дамбы защитят Карачаево-Черкессию от разрушительных наводнений

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Восемь лет назад было решено, что в Карачаево-Черкессии надо срочно ставить дамбы на впадающих в Кубань реках. Это спасет республику от разрушительных паводков и наводнений, подобных тому, что случилось в 2002 году. За это время многое сделано. Удалось предотвратить ущерб от водной стихии минимум на 3 млрд рублей.

«Общая сумма предотвращенного ущерба от паводковых явлений в Карачаево-Черкесской Республике в 2012-2020 годах, за время реализации ФЦП «Вода России», превысила 3 млрд 50 млн рублей. Речь идет о берегоукрепительных сооружениях в пяти населенных пунктах в бассейне Кубани - селе Николаевское Прикубанского района, станицах Кардоникская и Сторожевая Зеленчукского района, а также об аулах Икон-Халк и Адиль-Халк Ногайского района. Все они пострадали от разрушительного паводка 2002 года. Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты проводятся прежде всего в тех местах, которые наиболее подвержены подтоплениям», — рассказывает консультант ФГБУ «Центр развития ВХК» Юлия Максимова.

На реке Абазинка в Николаевском появились две дамбы длиной пости 1, 2 км. Их задача — не дать воде подойти к сотне домов, в которых живут около 500 местных жителей. На эти цели израсходовали более 133 млн рублей, но и ущерб, который предотвратили, оценивается в сумму более чем в 470 млн рублей. По две дамбы появились в станице Кардоникской на реке Аксаут и на реке Кяфарь в станице Сторожевая. Они задерживают поток воды на подступах к селам, в которых проживает соответственно 712 и 550 жителей. Потраченная сумма на все защитные сооружения — около 500 миллионов рублей, но спокойствие населения того стоит. Ущерб, который здесь может нанести стихия - более миллиарда рублей. Работы завершат уже в этом году.

СПРАВКА «КП»

В горной Карачаево-Черкесии насчитывается более 400 рек, общая длина которых превышает длину Волги. Главная водная артерия региона -река Кубань, в бассейне которой расположены почти все населенные пункты региона. Ежегодно их жителям приходится защищаться от паводков. Наиболее сильным был удар стихии в июне 2002 года, когда в наводнении были разрушены дома, погибли люди.

Площадь подверженных подтоплениям районов в республике доходит до 5,25 тыс. кв. км, а ежегодный экономический ущерб составляет в среднем более 280 млн рублей. Протяженность укреплений на пяти объектах к моменту завершения реализации программы составит около 11 км, это даст возможность защитить от паводков и наводнений почти 600 домов и 2500 жителей.