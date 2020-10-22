Минздрав пояснил, когда перчатки не защищают от COVID-19

Вопреки рекомендациям граждане часто используют перчатки таким образом, что они становятся источником заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

Высказывание главного внештатного инфекциониста Минздрава России, профессора Сеченовского университета Владимир Чуланов взорвало интернет. В интервью информационному агентству «Интерфакс», он заявил, что ношение перчаток в общественных местах не может считаться эффективной мерой предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Спрашивается, почему же от граждан требуют обязательного ношения перчаток в общественных местах и транспорте? Но дело здесь не в том, что перчатки от передачи вируса не защищают. Причина в том, что многие люди просто не умеют правильно ими пользоваться, пояснил Владимир Чуланов.

Соблюдая правило ношения перчаток в общественном транспорте лишь формально, многие предпочитают использовать матерчатые перчатки, а не латексные или полимерные, используют их многократно и носят весь день. По мнению эксперта, это делает ношение перчаток неэффективной мерой и даже создает новые риски. Поэтому на практике более эффективной мерой становится обработка рук антисептическим средством перед входом в транспорт или общественное место и на выходе.

Параллельно с этим заявлением инфекциониста Владимира Чуланова правила использования перчаток были опубликованы на официальной странице Министерства здравоохранения в одной из соцсетей.

Правила ношения перчаток от Минздрава РФ:

1. Важный момент - обязательное однократное ношение перчаток.

«Использование перчаток несколько раз может наоборот способствовать инфицированию. На этих перчатках собирается инфекция, с которой мы постоянно контактируем, снимая и надевая их».

2. Перчатками нельзя прикасаться к лицу. На перчатках может находиться возбудитель COVID-19 и других опасных заболеваний.

3. Перчатки важно снимать правильно. «Возьмитесь за манжет одной рукой и выверните перчатку. Другой рукой проделайте тоже самое. Так опасные поверхности останутся внутри. Выкиньте перчатки в ближайший мусорный контейнер»