Кто и зачем борется с воздушными шарами

Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации исторических парков

На музейном онлайн-форуме, проходящем в историческом парке «Россия – Моя история» (г. Тюмень), автор Школы социального лидерства «Наследники MEDIA» Елизавета Миляева представила результаты проекта в 2020 году.

На Школе поддержку получили экологический проект по борьбе с воздушными шарами, арт-проект про взаимосвязь депрессии человека и природы, иммерсивный спектакль-квест и другие.

В основе образовательной программы лежит обширный опыт команды волонтёров парка «Россия – Моя история» – «Наследники». Именно здесь возник образовательный кластер, существующий уже более полутора лет и успешно пополняющий ряды ведущих волонтерских организаций России.

В 2019 году были созданы два образовательных модуля, на которые можно бесплатно попасть на конкурсной основе. Далее в команде единомышленников нужно подготовить свой проект, защитить его и получить финансирование на воплощение его в жизнь.

Первая сессия школы, прошедшая онлайн в апреле, была посвящена социальному проектированию и собрала группу педагогов-экспертов: Екатерину Милову из Фонда борьбы с инсультом ОРБИ, Марию Стерхову и Алину Лебедеву из Добро Mail.ru, Алёну Ванторину из ВДНХ, Наталью Гомберг из Пушкинский.Youth, Анну Андрееву из BrandScience (Media Direction Group) и Надежду Тришину из т/к «МИР 24».

Программа охватила лекции и практические занятия в области менеджмента культурных проектов, маркетинга, создания уникального контента, работы с партнерами и целевой аудиторией. Итогами проведения стартовой образовательной сессии стали проекты «Экологический телеграм-бот» из Свердловской области и проект «Иммерсивный спектакль-квест» из Москвы.

Следующий образовательный модуль в сентябре 2020 года был посвящен медиа. Кураторами второй Школы традиционно стали опытные эксперты, в том числе Максим Пинигин (Основатель проекта "Сила Ветра") Анна Андреева (Senior strategist, BrandScience), Кирилл Балахтин (Основатель бюро авторского туризма Native Travel), Александр Федотов (Founder «Already Done»), Алёна Хоперскова (Руководитель информационного отдела портала «Такие дела»). Всего прошли 10 оффлайн встреч с индивидуальным обсуждением проектов с практикующими специалистами.

Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации исторических парков

«Для участия в школе к нам пришли сотни заявок от ребят 17-22 лет со всей страны, - прокомментировала руководитель «Наследников» Елизавета Миляева. - Большая часть из них не имеет никакого опыта в проектах, и школа стала для них стартовой площадкой. Здесь они смогли попробовать себя в социальных проектах и медиа продвижении, а ещё пообщаться с лучшими представителями медиа-рынка. Благодаря совместному творчеству на свет появились и получили финансирование онлайн-платформа для тимбилдинга студентов Bun.Fight, проект по борьбе с воздушными шарами как экологически вредным продуктом, арт-проект про взаимосвязь депрессии человека и природы и арт-выставка по переработке мусора».

Итогом двух образовательных модулей стала внушительная подборка представленных на экспертный отбор проектов. При этом количество участников обеих школ, прошедших несмотря на эпидемиологические ограничения, превысило 400 человек.

«Популярность Школы социального лидерства демонстрирует готовность молодежи стать добровольцами, но только волонтерство в социальной сфере показало такой стремительный рост и творческий, деятельный интерес к «Наследникам» со всей страны, - сообщил Иван Есин, директор Ассоциации исторических парков «Россия-Моя история». - Уже сейчас мы обсуждаем возможность проведения последующих образовательных сессий Школы».