Депутаты продлили заморозку накопительной части пенсии: что это значит

Все взносы будут уходить в страховую часть до 2023 года Фото: Shutterstock

Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за законопроект, предусматривающий заморозку накопительной части пенсии до 2023 года. Документ в нижнюю палату парламента внесло Министерство финансов, что исполнить федеральный закон, подписанный президентом.

Аналогичные решения принимаются с 2014 года. В этот раз, как утверждается в пояснительных документах к законопроекту, заморозка позволит бюджету сэкономить 669,3 млрд рублей. Если бы эти деньги не перекинули из накопительной пенсии в страховую, дыру в Пенсионном фонде пришлось бы покрывать из федеральной казны.

Действующая пенсионная система предусматривает, что работодатель платит за каждого работника взносы в Пенсионный фонд России. Они составляют 22% от суммы зарплаты. 6% из них должны идти на накопительную часть пенсии – то есть на личный пенсионный счет человека, копиться там и множиться. А оставшиеся 16% направляют на страховую пенсию, то есть общий котел, из которого платят нынешним старикам.

Но сейчас из-за той самой заморозки все 22% уходят в общий котел. Все то, что граждане успели накопить, остается за ними – просто эти счета не пополняются. Но суммы на них растут за счет работы негосударственных пенсионных фондов, который инвестируют эти деньги и получают доход для себя и своих вкладчиков.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Пудова, отмена накопительной части пенсии коснется без малого 76 млн россиян. Сейчас в этой системе накоплено порядка 4,7 трлн рублей.