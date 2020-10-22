Руслан Нигматуллин - о дебюте «Локо» в новом сезоне ЛЧ: «Не идёт речь о том, что «Локомотив» унёс ноги»

Мало кто ожидал смелой тактики от «Локомотива» Фото: REUTERS

Московский «Локомотив» дебютировал в новом сезоне Лиги Чемпионов с ничьи. «Железнодорожники» встречались с австрийским «РБ Зальцбург», с которыми подопечные Марко Николина разошлись - 2:2. Москвичи сумели повести в счёте в первом тайме, но уже под конец первой половины встречи «Зальцбург» сравнял счёт, а сразу после перерыва - вырвался вперёд. Уйти от поражения «Локо» помогли замены. Одна из них сработала на результат: молодой Виталий Лисакович замкнул прострел Живоглядова и принёс красно-зелёным первое очко в ЛЧ.

Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился с kp.ru впечатлением от первой игры «Локомотива» в новом европейском сезоне.

- Мало кто ожидал смелой тактики от «Локомотива»: соперник дома играет успешно, команда очень много забивает. Зная «Локомотив», можно было предположить, что они будут играть от обороны.

Выбрав смелую тактику, Николич добился результата, и добился заслуженно. В какой-то степени, пропустили случайный гол, особенно второй. Здесь не идёт речь о том, что «Локомотив» унёс ноги. Хороший результат для игры на выезде с достаточно грозным соперником. «Ред Булл» движется только вперёд и показывает очень хороший футбол, - рассказал Нигматуллин.

Также эксперт поделился мнением о ближайших перспективах «Локо» в группе ЛЧ с «Баварией» и «Атлетико» и рассказал, кого бы из футболистов выделил в составе «Локомотива».

- Кого-то выделять по этой встрече… Выделю молодого парня Лисаковича, который забил гол, сравняв счёт, - удачно вышел на замену. Можно выделить Гилерме, который на 93-й минуте совершил сейф при выходе один на один. А в целом - нужно выделять всю команду.

Понятно, что между «Зальцбургом» и «Локомотивом» будет борьба за третье место. «Атлетико» и «Бавария» - команды, мягко говоря, чуть выше уровнем. Особенно «Бавария», которая вчера разнесла испанцев. На что можно рассчитывать? Если будет такая же смелая тактика, у ребят гореть глаза и будет запредельный настрой, то можно будет отобрать очки. Очки отбирать можно и нужно, - подвёл итог экс-голкипер.

Следующие матчи в рамках Лиги Чемпионов «Локомотив» проведёт РЖД Арене: 27 октября с «Баварией», 3 ноября против «Атлетико».

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