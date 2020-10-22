Суд скостил срок Михаилу Ефремову

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за гибель человека в ДТП, перед началом рассмотрения апелляции на обжалование приговора на заседании в Мосгорсуде. Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

В Мосгорсуде, 22 октября, прошла апелляция по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию с места событий.

Защита просила смягчить приговор актеру, который раскаялся и выплатил пострадавшей стороне компенсацию. При этом адвокат настаивал на экспертизе, предполагая, что причиной смерти Сергея Захарова могло стать не только столкновение с джипом актера, но и несоблюдение правил безопасности - предполагается, что в момент аварии Захаров не был пристегнут ремнем безопасности.

Суд в экспертизе отказал. Кроме того, фотографии заглушки к делу приобщены не будут.

Вечером апелляционный суд вынес решение: новое наказание Михаилу Ефремову - 7 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Трёхмиллионная компенсация лишь на полгода сократила срок актеру.

Напомним, 8 июня на Садовом кольце произошло смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Он был пьян и превысил скорость на 25 км/ч, как позднее сообщил прокурор. Джип артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который от полученных травм скончался в НИИ Склифосовского.

Судебный процесс по делу продолжался три месяца. 8 июня судья Елена Абрамова вынесла приговор - приговорить актера к 8 годам колонии общего режима.