«Было ощущение, что я переубивал кучу народа»: Александр Кокорин вспомнил, как его судили

Кокорин полагает, что определенные предпосылки для столь крутого виража в его биографии были Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя два года после скандального инцидента в московском кафе «Кофемания», закончившегося уголовным наказанием, футболист Александр Кокорин дал откровенное интервью об этом youtube-каналу PeopleTalk. «Мы подрались. Два раза», - кратко характеризует он роковые ночь и утро два года назад.

Кокорин полагает, что определенные предпосылки для столь крутого виража в биографии его самого и его друга Павла Мамаева были. «Нам всем стоило многое пересмотреть в жизни, - считает Александр, но подчеркивает, что «очень большая цена была за правонарушение».

«С Пашей мы давно дружим. Но нам нельзя выпивать, - уверен теперь Кокорин. - Паша [после всего] вообще перестал пить. Теперь, когда видимся, все нормально происходит».

По словам Кокорина, наутро после драк у него было полное ощущение, что они были неправы. Однако дальнейшее развитие событий стало полной неожиданностью, ведь «с потерпевшими пожали руки, а в итоге все вылезло - вот это непонятно было».

Тем более они не могли не предположить, что все зайдет так далеко: «Думал, нам дадут кучу исправительных работ. Наняли адвокатов — ни один не сказал, что нас могут закрыть».

К системе правосудия у Кокорина остались вопросы: «Было непонятно, почему нам не дают видеться с родными. Цирк, реально. Месяца через четыре мы понимали, что нас уже не выпустят. Когда [в суде] я слушал прокуратуру, у меня ощущение было, что я устроил 3 теракта и переубивал кучу народа».

Кокорин уже говорил раньше, и еще раз подтвердил, что считает приговор несправедливым и незаконным: «В суде было два тома характеристик моих за всю жизнь. Скольким людям я помог, какие операции оплатил — никто об этом никогда не знал. И меня обвиняют, что я жуткий террорист и меня нужно взять под стражу. А берем мы [дело] Ефремова. Погиб человек, а его не берут под стражу — он сидит дома! И думаешь: где справедливость?!»

Еще один удар ждал Кокорина на свободе, когда спустя непродолжительное время от него отказался родной «Зенит».

Сейчас, как известно, футболист играет за московский «Спартак». Прийти в себя ему помогла семья — жена Дарья и трехлетний сын Майкл. «Отцовство меня сильно поменяло», - признается Кокорин. В планах 29-летнего спортсмена — достойно играть ближайшие 5-6 лет, а затем сосредоточиться на семье и сыне: «Чтобы он не наделал ошибок, которые я наделал».

«Что бы ты сказал маленькому Саше?» - спросила футболиста ведущая шоу.

«Не бей людей стулом», - ответил Кокорин.

Кокорин уже говорил раньше, и еще раз подтвердил, что считает приговор несправедливым и незаконным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, 7 октября 2018 года Кокорин — на тот момент игрок питерского «Зенита», и его друг, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, решили отметить десятилетие их дружбы. Вместе с ними были младший брат Кокорина Кирилл и их общий знакомый Александр Протасовицкий. Парни посетили стриптиз-клуб, после чего на улице повздорили с попавшимся под руку водителем ведущей Первого канала Ольгой Ушаковой и избили его. Затем они отправились на завтрак в «Кофеманию», где их жертвой стал посетитель, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак — его они избили стулом (в ответ, как им показалось, на прозвучавшее оскорбление). В результате долгих судебных разбирательств все из гоп-компании получили сроки (Кокорин и Мамаев — полтора года лишения свободы, Кокорин-мл. и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев). В сентябре 2019 года Кокорины и Мамаев вышли на свободу, в ноябре освободился Протасовицкий.

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