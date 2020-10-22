Билан — Крокодил Гена, Арбенина — Чебурашка: «Союзмультфильм» проведет онлайн-концерт мультяшных песен

В коронавирусные времена, когда масштабные концерты запрещены, приходится выкручиваться в виртуальном режиме.

В коронавирусные времена, когда масштабные концерты запрещены, приходится выкручиваться в виртуальном режиме. Так, студия «Союзмультфильм» подготовила и 30 октября покажет онлайн-концерт «Сказки и песни Союзмультфильма». В ходе которого звезды российского шоу-бизнеса исполнят кавер-версии песен из любимых мультфильмов: «Чебурашка», «Золушка», «Умка» и других.

- Песни из наших знаменитых мультфильмов написаны великими авторами и, безусловно, узнаваемы поколениями граждан нашей страны, а исполнение композиций популярными артистами, уверена, позволит им обрести еще и новых поклонников, – подчеркнула председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – В то же время, я думаю, современное прочтение – замечательный повод вспомнить наши классические мультфильмы, заново открыв для себя любимых героев.

Посмотреть из дома и без ограничений выступления любимых артистов можно будет в официальных соцсетях «Союзмультфильма»: в аккаунтах киностудии «Вконтакте» и Facebook.

- Я, как и все, наверное, очень люблю наши мультфильмы, - пояснил Николай Басков, который споет песенку из мультфильма «Катерок». - В детстве моими героями были Лев Бонифаций, Карлсон и Заяц из «Ну, погоди!». Поэтому я с радостью выступлю на концерте «Союзмультфильма» и спою о прекрасном острове Чунга-Чанга, на котором жить так легко и просто. Эта песня – настоящий гимн хорошего настроения и беззаботного веселья, которое я и хочу подарить зрителям.

С 10-летней дочкой Мартой выступит Диана Арбенина. Дуэт исполнит песню Чебурашки — первую композицию, которую в детстве спела рокерша.

- Я предложила спеть песню Чебурашки, чтобы подчеркнуть преемственность поколений, - объясняет Арбенина. - Ведь именно с этой песни, по сути, я начинала свой творческий путь, когда меня, трёхлетнюю, поставили на табуретку, и я спела про Чебурашку для публики. И мне было крайне важно, чтобы моя дочь сделала то же самое спустя много лет. Что касается композиции, мне всегда нравилась ее трогательность и мелодизм. Это безусловный хит советской мультипликации.

Дима Билан, которого так долго подозревали в том, что он озвучит Крокодила Гену в полнометражном «Чебурашке», на самом деле всего-навсего споет песню про то, что день рождения, к сожалению, только раз в году. И на то есть причины!

- В моем детстве я и представить себе не мог, что спустя много лет буду стоять у микрофона, исполнять одну из самых культовых песен в нашей мультипликации и вживаться в образ обаятельного крокодила Гены, - рассказал артист. - Работать с таким материалом – настоящий подарок. «День Рождения» – одна из тех нетленных композиций, что с годами обретают новое звучание, и мне было очень интересно исполнять эту песню с собственным, личным акцентом.

Концерт покажут в формате онлайн на интернет-площадках «Союзмультфильма» 30 октября. Полный список артистов и песен будет представлен чуть позже.