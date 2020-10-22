Дмитрий Певцов раскрыл правду о состоянии Ольги Дроздовой

Супруг актрисы Дмитрий Певцов объяснил, что произошло на самом деле. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Дроздова на днях перепугала поклонников. Появились сообщения, что звезда сериала "Бандитский Петербург" экстренно госпитализирована. Впрочем, все оказалась немного не так. Супруг актрисы Дмитрий Певцов объяснил, что произошло на самом деле.

Ольга Дроздова вынуждена была успокаивать поклонников после того, как появились слухи о ее экстренной госпитализации. У актрисы, как судачили сплетники, якобы возникли проблемы с сердцем. Мол, врачи планировали оставить звезду в клинике на несколько дней.

Дроздова заверила, что не понимает, откуда растут "ноги" у слухов о резком ухудшении ее состояния. "Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно", - рассказала она.

Вслед за женой решил раскрыть правду и Дмитрий Певцов, который, как известно, без ума от избранницы. Актер резко высказался о произошедшем. Артистам пришлось долго успокаивать родственников.

Дмитрий также решил показать супругу, находящуюся дома. Ольга хлопотала по хозяйству на кухне.

"А также хочу предупредить людей с известными фамилиями. Вызывая на дом врача по какому-нибудь поводу: если поднялась температура или давление, будьте бдительны! Информация или дезинформация о вашем здоровье, может появиться в желтой прессе. И наутро ваши родные и близкие могут узнать, что вы в коме! А ведь это неправда…", - заявил Певцов в блоге.

Кстати, в конце августа он сам оказался в больнице. Тогда актера доставили в Коммунарку с пневмонией. "Скорую" ему пришлось вызвать вскоре после возвращения из отпуска с семьей в Крыму. Артист перенес недуг тяжело и за время лечения сильно похудел.