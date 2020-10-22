Геннадий Онищенко: Носить маску и соблюдать гигиену рук - почти сто процентов успеха

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Академик РАМН, доктор медицинских наук в эфире Радио «Комсомольская правда» дал оценку ситуации, сложившейся в осенний период в нашей стране в связи с сезонными вирусными заболеваниями.

По мнению Геннадия Онищенко, отечественной медицине сейчас приходится бороться сразу с двумя эпидемиями – коронавируса и гриппа.

- Гадать на кофейной гуще –притормаживается ли коронавирусная пандемия или нет, сможем ли мы «вздохнуть» к ноябрю - не самое лицеприятное дело, - подчеркнул Геннадий Онищенко. - Наша с вами задача сегодня – бороться с двумя эпидемиями. Первая эпидемия - гриппа, против которой нужно привиться всем. И вы слышали, какую наш президент поставил в этом задачу. В прошлом году мы привили 72 миллиона человек, и это было 50% населения страны. Нынче надо привить не менее 60-70%.

- Что касается коронавируса, то, поскольку массовых прививок от него еще нет, населению надо выполнять все те меры, которые требуют санитарные врачи: масочно-перчаточный режим, санитарная дистанция, ограничения массовых мероприятий, - сказал Геннадий Онищенко.

Знаменитый врач еще раз акцентировал внимание на необходимости сознательного и правильного поведения населения в периоды таких эпидемиологических ситуаций.

- У нас нет главного - ответственного поведения по отношению к собственному здоровью, - утверждает экс-санврач. - Почему у китайцев нет повторной волны коронавируса сейчас? Потому что китайцам сказали носить маски, сказали соблюдать гигиену рук – и всё, больше повторять не надо. 1,5-миллиардная человеческая популяция выполняет то, что от нее требуется, даже не задумываясь.

И вот это - 95% успеха.

Сегодня мы вынуждены привлекать к лечению больных коронавирусом кардиологов, терапевтов, педиатров, перепрофилировать койки под это. Конечно, больных героически вытащат, но лучше бы они не заболевали. У китайцев же не заболевают.

Есть методика, которая выработана Всемирной организацией здравоохранения. Да, 100% гарантии никакие меры не дают, но они значительно снижают число заражений. И это доказано практикой.

Сегодня биологическую безопасность обеспечивают три страны – Китай, Южная Корея и Вьетнам. Мы болтаемся где-то в середине. Да, у нас низкая летальность от коронавируса, 1,7. Это делают врачи, но общество сегодня обязано им помогать, - подчеркнул Геннадий Онищенко. - Своим ответственным поведением, своим отношением к усилиям медицины и государства. И самое главное – к своему же здоровью.

- Знаете, есть такая притча, - сказал Геннадий Онищенко. - Врач обращается к больному: « Нас трое – ты, я и болезнь. Если мы с тобой будем вместе, мы болезнь победим». Так и давайте действовать сообща, а не в разные стороны.

- Геннадий Григорьевич, очень многих встревожило сообщение о том, что китайцы обнаружили коронавирусы на замороженных продуктах. То есть, оказывается, мороза вирус не боится. Получается, можно заразиться, например, от мороженых креветок?

- Да, выживает этот вирус в замороженном состоянии. Но большого эпидемиологического значения это не имеет.

- То есть он не заразит?

- Нет, он может, конечно, заразить, но не так, как это может сделать в метро хотя бы один коронавирусный больной в час пик, оттуда 20 человек зараженных выйдет. А это замороженные креветки. Ну и что? Если повар соблюдает все правила гигиены (мы же сырые креветки не едим), то риск минимален.

В ходе прямого эфира Геннадий Онищенко ответил на актуальные вопросы радиослушателей. В частности, на вопрос, волнующий многих – о статистике заболеваний. Насколько правильно и адекватно ведется подсчет пострадавших от пандемии, насколько реально статистика отражает картину происходящего.

Почему в статистику заболеваемости вносят бессимптомных носителей интересовалась радиослушательница, представившаяся Леной. По ее мнению, нельзя считать больными людей без клинических симптомов. Это увеличивает статистику, на ее взгляд.

- Этот вопрос уже неоднократно поднимался, - подтвердил Геннадий Онищенко. - Есть носительство. До 60%, особенно молодых людей, даже не имеют никакой клиники. Но они опасны с точки зрения эпидемиологии, потому что именно они главные распространители инфекции. Поэтому их надо учитывать.

В 1994-м году у нас была холера в Дагестане. 1200 случаев клинических, смерти были, и где-то столько же было носительства. Так и надо считать: столько-то заболевших и столько-то носителей.

- Верите ли вы официальной статистике по умершим и заболевшим ковидом? Потому что в регионах, как пишут слушатели, тестов делают очень мало.

- Если мы говорим, что 40-60% людей из выявленных носителей вируса не знают о том, что они болеют, не имеют признаков, то, конечно же, 100-процентной статистики никогда не будет. И это не значит, что кто-то врет. 100-процентный результат можно получить лишь при 100-процентном тестировании.

- Очень актуален сегодня вопрос по поводу вакцины. Стоит ли людям из группы риска (имеются в виду пожилые, с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями) прививаться от коронавируса в числе первых, может быть, записавшись добровольцем?

- Коллеги, давайте не будем по радио назначать прививки, - предостерег Геннадий Онищенко журналистов от излишнего энтузиазма. - Кого прививать, как и когда - скажут и сделают. И сделают бесплатно. Несмотря на то, что эта вакцина еще не включена в национальный календарь, а только национальный календарь обеспечивается бюджетом государства, но даже за это не беспокойтесь. Естественно, в первую очередь, когда наладим промышленное производство вакцины (и гамалеевской, и векторовской), прививать будут группы риска.

Сейчас в Москве идет третий этап эксперимента по полевым испытаниям так называемым, когда участвуют не специально отобранные люди с определенными характеристиками здоровья, а обычные граждане-добровольцы. Так что мы еще на один шаг приблизились к контролю над опасным коронавирусом.

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