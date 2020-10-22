Виталий Коротич: Что мне остался должен СССР? Ничего! Помирать от ностальгии - очень плохая смерть

Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

- ...Виталий Алексеевич, в верхах снова решается вопрос, платить или не платить по советским денежным вкладам. А вам СССР остался что-то должен?

- Знаете, я не знаю. Считаю, что долги СССР перед нами закончились в момент распада Советского Союза. Мне кажется, что поднимать этот вопрос почти через 30 лет после распада государства не надо.

У меня где-то есть царские облигации. В 1928-м они обещали немыслимые деньги. Ну и что?

Понимаете, когда падает, прекращает своё существование одна система и формируется другая, нечего требовать расчета с тех, кто вам, фактически, не должен.

А вот что касается сберкнижек, то пора их вообще выбросить. И - понять, что нечего требовать деньги со страны, которая нас выкормила и выучила. И, при всех ее недостатках, кое-что хорошее для нас сделала бесплатно.

Будем считать, что мы благодарны ей за это. Вот и, как говорится, разочлись.

- А если говорить не о деньгах, а о, допустим, символах, о святынях, об идеологии, об образовании…

- Это другое дело. Это тема для большей дискуссии.

Я бы эти вопросы вынес на референдум.

- А в какой формулировке?

- Ну, допустим... Осталось ли что-нибудь (общий очень вопрос) из бывшей страны, по чему вы тоскуете, что бы вам хотелось вернуть, и в каком сочетании?

- А это как понять?

- Потому что, ничто поодиночке возвратиться не сможет.

Если возвращать одно, надо - и другое. И - многое из того, чего, в общем-то, уже не возвратишь. Поэтому, я думаю, что вообще тосковать по… Как пел Лещенко, все, что было, все, что было, все давным-давно уплыло.

И надо начинать жизнь с самого начала, как мы и начали. И - с достоинством эту жизнь строить, а не дергаться и не требовать долги с тех, кто нам уже не должен.

- Какое бы сочетание вы предложили?

- Знаете, я бы сказал единственное. Что свобода бывает внутренняя и внешняя. Очень важно понять, какая именно свобода у вас ущемлена, и зачем вам нужна свобода.

Сейчас говорят о том, что при советской власти свободы не было, а теперь мы как раз гуляем в этой самой свободе, как хотим.

Так вот, какая вам нужна была свобода? Что сейчас прибыло? Я бы спрашивал не о советской власти, а спросил бы: что сейчас вам нравится по сравнению с советской властью, и чего, в общем-то, вам недостает после советской власти, по сравнению с нынешней? Все вот такие, общие вещи.

А все остальное… Понимаете, бесплатное образование… Дальше пойдет целая цепочка. Отработать 3 года, маленькая зарплата, что-то еще. Не было свободного поиска.

Короче говоря, одно плохое и одно хорошее связывались вместе.

Короче говоря, я считаю, что вообще попрощались – и всё. Помирать от ностальгии – очень плохая смерть.