Игорь Сечин: «Только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос»

Мировая экономика переживает беспрецедентный период неопределенности. По итогам 2020 года ожидается спад мировой экономики, а перспективы 2021 года определяются успешностью борьбы с пандемией. Есть риски и в энергетической отрасли, сообщил в ходе видеовыступления на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне главный исполнительный директор нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ КИТАЯ

«По имеющимся оценкам, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в 2021 году. Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата», - отметил Игорь Сечин.

По мнению главы "Роснефти" это сложная задача, но вполне разрешимая и хорошим примером в этом отношении является Китай. Эта страна первой подверглась эпидемии. В кратчайшие сроки Китаю удалось преодолеть трудности и встать на путь восстановления экономики. Так, по прогнозам МВФ и ОЭСР, уже в 2020 году ВВП Китая покажет рост порядка 2%, а в 2021 году страна может вернуться к прежним темпам роста порядка 8%.

Сечин также высоко оценил действия Китая по управлению коммерческими и стратегическими запасами нефти для обеспечения экономического роста. Китай наращивает запасы в периоды снижения цены нефти, обеспечивая не только рост своей экономики за счет ставших более доступными энергоресурсов, но также поддерживая весь мировой рынок нефти в периоды падения спроса, как это происходило в апреле-мае 2020 года.

"Правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать их – это, возможно, позволило бы принять более действенные меры и избежать второй волны заражения",- сказал глава "Роснефти".

Игорь Сечин считает, что странам нужно сконцентрироваться на решении возникших проблем, а не искать виновных в распространении вируса и закрывать границы. В противном случае человечество еще не скоро справится с пандемией, считает глава "Роснефти".

«САНКЦИИ МЕШАЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЫНКОВ»

Глава нефтяной компании считает, что рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества является не конфронтация, а объединение усилий мировых держав для решения вызовов, встающих перед человечеством, как в экономике, так и в энергетике и охране окружающей среды. Однако за последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень – теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица.

«Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. Яркий пример – давление на проект «Северный поток – 2», включенный в закон об оборонном бюджете США», - сообщил управленец.

У бизнеса и человечества в целом постепенно закрепляются новые стандарты социального поведения, связанные с удаленной работой и виртуализацией потребностей, расширением доли цифрового и сетевого сегментов в экономике. При этом, независимо от изменения поведенческих моделей, с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее будет расти.

«Только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос, - убежден Игорь Сечин. - Так, достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее 28 трлн долл. инвестиций. А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка 50 трлн долл. инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза».

C учетом текущего уровня технологического развития не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам. Влияние этих факторов хорошо иллюстрирует нынешняя распространенность «зеленой энергетики»: сейчас на 10 стран приходится 80% всей мировой выработки электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями. Ускоренный переход к возобновляемым источникам может также привести к инвестиционному дисбалансу – недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды энергоносителей, а не только на нефть и газ.

ПАРНИКОВЫЕ ВЫБРОСЫ «РОСНЕФТИ» - ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ

«Роснефть» прилагает все усилия для обеспечения стабильности добычи нефти и газа. При этом уже сейчас интенсивность парниковых выбросов «Роснефти» – одна из самых низких в нефтегазовой отрасли, и сохранение лидерства в этой области является одним из стратегических приоритетов компании.

«За последние годы «Роснефти» удалось избежать выбросов в размере более 3,1 млн т СО2-эквивалента. Только за один 2019 год компания высадила в России более 1 млн деревьев. За последние 5 лет наши «зеленые» инвестиции превысили 4 млрд долл.», - отметил Игорь Сечин.

«Роснефть» на 73% сократила фугитивные выбросы метана1 в сегменте Upstream по итогам 2019 года. Это стало возможным благодаря реализации комплексной программы усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана. Компания намерена занять лидирующие позиции по экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов. При этом первоочередное внимание «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана, парниковый эффект которого почти в 28 раз выше, чем у углекислого газа.

В 2019 году «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний, подписав «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». Компания продолжит внедрение современных, в том числе дистанционных, технологий обнаружения и оценки источников выбросов метана, а также технологий по предотвращению их утечек.

Достижения компании в области устойчивого развития отражаются в специализированных международных рейтингах, в которых «Роснефть» занимает позиции на уровне международных мейджоров.

«Так, недавно одна их ведущих мировых инвестиционных компаний LGIM, под управлением которой находятся более 1,5 трлн долларов, улучшила оценку «Роснефти» на рекордные 80% в ходе оценки нашей деятельности по вопросам изменения климата», - резюмировал глава Роснефти Игорь Сечин.