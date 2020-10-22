Похороны Ирины Скобцевой: гроб с телом актрисы нес ее сын Федор Бондарчук

Похороны Ирины Скобцевой прошли на Новодевичьем кладбище. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По православным традициям вчера вечером гроб с телом Ирины Скобцевой был установлен в храме Воскресения в Брюсовом переулке. Церковное отпевание прошло сегодня в полдень. После богослужения гроб вынес из храма сын Ирины Константиновны - Федор Бондарчук, выразив таким образом глубокое почтение и сыновью любовь.

Далее траурная процессия направилась на Новодевичье кладбище.

По православным традициям вчера вечером гроб с телом Ирины Скобцевой был установлен в храме Воскресения в Брюсовом переулке Фото: Иван МАКЕЕВ

Росгвардия заблаговременно отгородила территорию, где проходили похороны. Родные Ирины Константиновны хотели проводить ее своим близким кругом. За ограждение чужих не пускали. Но все-таки публика с цветами пришла. Пока народ дожидался траурную процессию, мы поинтересовались у сотрудника Росгвардии, кого сегодня хоронят. Фамилию актрисы он вспомнить не мог.

После богослужения гроб вынес из храма сын Ирины Константиновны - Федор Бондарчук, выразив таким образом глубокое почтение и сыновью любовь. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Какую-то актрису, кажется, Скобелеву. Или Скобееву. Она уже в возрасте. Снималась давно... Я эти старые фильмы не смотрю», - как бы извиняясь за свою неосведомленность ответил нам росгвардеец. Вот так проходит мирская слава.

Далее траурная процессия направилась на Новодевичье кладбище. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Ровно 26 лет назад на этом участке Новодевичьего кладбища прошли похороны народного артиста СССР Сергея Бондарчука, мужа Ирины Скобцевой. Они умерли в один день – 20 октября. В могиле мужа сегодня и была похоронена Ирина Константиновна, одна из самых красивых актрис советского и российского кино. Они прожили вместе 35 лет. Воспитали двоих детей. Вместе создали прекрасные фильмы: Бондарчук как режиссер, Скобцева – его муза и актриса.

Сергей Гармаш Фото: Иван МАКЕЕВ

На аллее Новодевичьего за гробом шли Федор Бондарчук под руку с женой Паулиной Андреевой, два внука Ирины Скобцевой – Сергей и Константин. Приехали положить цветы на могилу актрисы Сергей Гармаш, Вадим Верник, Игорь Золотовицкий, Алексей Учитель…

Напомним, Ирина Скобцева умерла 20 октября на 94-м году жизни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ