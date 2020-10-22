Что будет с Киргизией после цветной революции: новый глава МИД республики прилетел в Москву на переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев. Фото: Михаил Егиков/ТАСС

В результате уже третьей за последние 15 лет «цветной революции» — у наших южных соседей опять новая власть. После массовых протестов ушёл в отставку сначала премьер-министр, потом президент Киргизии.

Сейчас обе эти должности совмещает Садыр Жапаров — оппозиционер, выпускник Киргизско-Российского Славянского университета им. Ельцина.

Последние три года он сидел в тюрьме (по утверждениям его сторонников, дело было политически мотивировано). Однако 6 октября Жапарова освободили демонстранты, а ещё через 11 дней он на волне народных протестов стал первым лицом республики.

Вместе с ним пришло и новое правительство — например, один из ключевых постов, главы МИД, занял Руслан Казакбаев. 10 лет назад он уже занимал это кресло, но при прежней власти угодил в опалу.

А сейчас первой страной, куда наносит визит Казакбаев в новом качестве, стала Россия. Он уже прибыл в Москву. Завтра, 23 октября, ожидаются переговоры с российским коллегой — Сергеем Лавровым.

Обсудят ситуацию в Киргизии и в Средней Азии в целом: регион это неспокойный, рядом — Афганистан, где сильны позиции радикальных исламистов, а в самом Бишкеке как стратегическом центре пересекаются интересы многих игроков — США, Турции, Китая.

Вдобавок, Киргизия входит в ЕврАзЭс — интеграционную платформу, благодаря которой граждане республики могут без свободно приезжать и работать в России (и наоборот). Так что точек соприкосновения на переговорах много.

Визит Казакбаева в Москву продлится до 24 октября.