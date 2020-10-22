В среду, 28 октября в 12:00 (мск) состоится онлайн-конференция по теме «Как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье»

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Один из главных вызовов для нашей страны, как и многих стран мира — организовать питание так, чтобы у людей снижался избыточный вес без вреда для здоровья. Заодно это послужит профилактикой многих болезней и будет весомым шагом к здоровому долголетию. Вместе с ведущими экспертами мы разберемся, как грамотно избавиться от лишнего веса всерьез и надолго.

Насколько распространено ожирение в России? Как рассчитать свой индекс массы тела? В чем основные причины набора лишнего веса? Как влияет ожирение на жизнь человека? Какие болезни вызывает лишний вес? Какие ошибки совершают люди, стремящиеся похудеть? Какие методы по снижению веса могут навредить здоровью? Как государственные программы в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» помогут россиянам избавиться от лишнего веса? Почему звезды всегда прекрасно выглядят при своих сложных графиках?

На эти и другие вопросы ответят спикеры:

Стародубова Антонина Владимировна, главный внештатный специалист-диетолог, зам. директора по научной и лечебной работе ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук;

Раева Надежда Руслановна, начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области;

Дудинская Екатерина Наильевна, Заведующий лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений, кандидат медицинских наук Российского геронтологического научно-клинического центра;

Пономаренко Анастасия Александровна, практикующий психолог, генеральный директор Международного научного общества психологической помощи населению и профилактики старения, автор книг по пищевому поведению.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте kp.ru в разделе «Здоровое питание» и в аккаунтах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках.