Игорь Сечин: США и ЕС больше не нужны обоснования для новых санкций против России

Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Антироссийская санкционная политика, которой придерживаются европейские страны и США, стала алогичной. К тому выводу пришел глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XIII Евразийском экономическом форуме, проходящем сейчас в итальянской Вероне.

- За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень - теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики.

По его словам, наиболее яркий тому пример - давление на проект «Северный поток - 2», средства на которое включены в закон об оборонный бюджет США.

20 октября Вашингтон объявил о расширении санкций против «Северного потока-2». Эти меры касаются более 120 компаний, которые задействованы в модернизации и установке оборудования на судах-трубоукладчиках.

Фактически новые санкции - это продолжение тех, что были введены в 2019 году. Тогда швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить работы по укладке труб по дну Балтийского моря и отозвать два своих судна.

Как заявили в компании Nord Stream 2 AG, нынешние ограничительные меры затронут предприятия-подрядчиков и инвесторов из 12 стран Европы, и подобное давление недопустимо.