"Динамо" дома примет "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Динамо" домашней игрой протиф ФК "Сочи" откроют поединки 12 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Бело-голубые" будут биться с конкурентами за высокие места по турнирной таблице РПЛ. Клуб с юга России под началом нового главного тренера Владимира Федотова в этом сезоне выступают достаточно неплохо - команда поднималась в тройку лучших в РПЛ. Однако сейчас - только шестые и "Динамо" до них - два очка.

Согласно предварительным раскладам букмекеров, именно "Динамо" - фаворит поединка против "Сочи". Победа будет на стороне "бело-голубых", но будет добыта в сложной битве. В прошлом туре "Сочи" проиграли "Зениту" со счетом 1:3. И будут заряжены на борьбу и возможность реабилитироваться. "Динамо" же в этом сезоне на своем поле пропустило лишь один гол - это произошло в поединке против казанского "Рубина", который динамовцы проиграли со счетом 0:1. Так что "Сочи" может добиться успеха только в одном случае - забив гол первыми в этой встрече.

Прогноз на матч Динамо Москва - Сочи 24 октября 2020: победа "Динамо" с разницей в один гол, либо же ничья 0:0.