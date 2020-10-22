Михаил Мишустин вручил госнаграды лучшим медикам страны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и кардиохирург Лео Бокерия, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг премьер Михаил Мишустин вручал госнаграды лучшим медикам страны. Среди награждаемых оказался врач, лечивший от коронавируса самого премьера. Напомним, Мишустин заразился COVID-19 в конце апреля и на три недели был госпитализирован в одну из столичных клиник.

На церемонии награждения Михаил Мишустин рассказал о личном вкладе в его выздоровление Сергея Авдеева - врача-пульмонолога Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского медуниверситета имени И. М. Сеченова.

- Я сейчас Сергея Николаевича впервые без маски вижу, потому что он со мной 20 дней рядом провел. Честное слово, мы не сговаривались. Это человек, который приезжал на все консилиумы, помогал. Я не хочу про всех говорить, это врачебная тайна, но сейчас увидел человека первый раз без маски, - признался Мишустин.

Премьер вручил Сергею Авдееву орден Пирогова.

Михаил Мишустин и врач-пульмонолог Университетской клинической больницы №4 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Авдеев. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В общей сложности этого ордена удостоились одиннадцать медиков. Среди них - главврач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николай Витько.

- Эта награда пока только аванс, потому что основное сражение еще впереди, и пожелаем нам всем успехов в этой борьбе, - высказался Витько о борьбе с коронавирусом.

Среди награжденных был и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Мишустин вручил ему орден «За заслуги перед отечеством» I степени.

- Люди часто звонят своим врачам, когда им плохо. Я стараюсь звонить своим врачам, когда мне хорошо, и надеюсь, это будут делать ваши многочисленные пациенты. Ибо еще в древности врачу платили за то, что его пациенты не болеют. Я желаю вам, чтобы ваши пациенты меньше болели, - пожелал Мишустин медикам.

При этом премьер заметил, что наши врачи — это элита России.

Был во время церемонии и момент, когда улыбки полностью исчезли с лиц всех присутствующих. Михаил Мишустин сообщил, что посмертно наградил орденом Николая Пирогова трех медиков, погибших при лечении больных коронавирусом. Это врач Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Лариса Веселаго, помогавшая больным с первых дней пандемии. Операционная медсестра Валентина Шужина, работавшая в этом же НИИ и заботившаяся о пациентах кардиологического профиля. А также Сергей Евтеев - фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова в Москве.

Мишустин напомнил, что на ордене Пирогова есть надпись: «Милосердие, долг, самоотверженность».

- Это как раз то, что двигало вашими близкими, когда они исполняли свой долг, - обратился Мишустин к родственникам погибших медиков. - Они - пример мужества и отваги. Настоящие герои. Уверен, что пациенты, о которых они заботились, всегда будут за это благодарны. Светлая память!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения государственных наград работникам сферы здравоохранения в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

По официальным данным, в России умерло больше 500 медиков, помогавшим больным с коронавирусом. В начале пандемии во многих регионах врачам и фельдшерам не хватало средств индивидуальной защиты. А вот «Списке памяти», куда сведения об ушедших коллегах добавляют сами врачи, сейчас уже 733 фамилии.