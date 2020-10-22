В Москве нашли землянку с вооруженным террористом

Задержали 21-летнего мигранта из Таджикистана, который готовил к взрыву бомбу. Фото: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службой безопасности России предотвратили в столичном регионе очередной теракт. Задержали 21-летнего мигранта из Таджикистана, который готовил к взрыву бомбу.

Вышли на него практически сразу, как только он разместил на своей странице в сети интернет-клятву на верность одной из террористических групп на Ближнем Востоке.

Вышли на него практически сразу, как только он разместил на своей странице в сети интернет-клятву на верность одной из террористических групп на Ближнем Востоке. Фото: ФСБ РФ

В переписке молодому экстремисту предлагалось совершить террористический акт в одном из зданий органов власти в Москве. Только после этого ему обещали организовать выезд в Сирию.

Во дворе жилого дома сотрудники ФСБ обнаружили землянку, где мигрант хранил компоненты самодельного взрывного устройства и флаг запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. На съемной квартире у иностранца нашли телефон, по которому он обсуждал совершение теракта с боевиками на Ближнем Востоке и боевой Наган.

Во дворе жилого дома сотрудники ФСБ обнаружили землянку, где мигрант хранил компоненты самодельного взрывного устройства. Фото: ФСБ РФ

- В рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, - сообщили в ФСБ России.

Напомним, недавно в Волгограде были уничтожены вооруженные до зубов террористы, которые собирались взорвать бомбу с гвоздями во время праздничного мероприятия у монумента "Родина-мать".

На съемной квартире у иностранца нашли телефон, по которому он обсуждал совершение теракта с боевиками на Ближнем Востоке и боевой Наган. Фото: ФСБ РФ

На месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов следователи обнаружили и изъяли автоматы, гранаты, множество патронов, химические компоненты и поражающие элементы к бомбам и литературу религиозного характера.

Сотрудники Федеральной службой безопасности России предотвратили в столичном регионе очередной теракт. Фото: ФСБ РФ

Напомним, 13 октября, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что за год в России ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандитов, которые входили в 35 законспирированных ячеек. Предотвращено 19 терактов, но террористы не прекращают попыток вербовки граждан.

Недавно об активизации на Северном Кавказе террористов из Сирии заявил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, когда рассказывал о ликвидации в Грозном группы вооруженных бандитов.