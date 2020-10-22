Закулисье шоу «Холостяк»: в эфир рвутся блатные невесты Тимати, а новый ведущий – оппозиционер из Минска

Среди поданных анкет на участие в «Холостяке» с Тимати — 80% от брюнеток. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Восьмой сезон телепроекта «Холостяк» обещает стать самым рейтинговым. Главный герой популярней всех предыдущих – по числу подписчиков в соцсетях так точно. Холостяком стал состоятельный во всех отношениях рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов. 37-летний Тимати спровоцировал небывалый ажиотаж на кастинге – бороться за его руку и сердце рвутся даже богатые наследницы. И это не случайно. Участие в телешоу «глянцевые красотки» используют как трамплин для удачного замужества, развития соцсетей, карьеры в модельном бизнесе. Вот только замуж звезды российской версии шоу выходят не за «холостяков». О чем мы ни один раз уже рассказывали. Ни одна пара из отечественного «Холостяка» не построила отношений после телеэфира. А за границей такие примеры есть. Формат шоу наши телепроизводители купили у американцев. Проект идет во многих странах мира. Заграничные холостяки преимущественно – бизнесмены. А у нас звезды. Так можно рассчитывать на высокие рейтинги и заинтересованность рекламодателей. Кстати, в этом году украинский телеведущий Никита Добрынин отвел в киевский загс Дашу Квиткову, которую выбрал на «Холостяке». Ждете вы такого же шага от Тимати? Наши телезрители вряд ли принимают всерьез сценарий проекта, однако шоу всегда выходит захватывающее. В этот раз нас ждут большие перемены.

Новый ведущий Дмитрий Кохно — хорош собой и счастливо женат. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новый ведущий

Семь сезонов «Холостяка» провел Петр Фадеев. Его отстранили, сделав выбор в пользу харизматичного красавца из Минска. По слухам, безработного белорусского телеведущего 33-летнего Дмитрия Кохно «сосватал» на российское ТВ его знакомый на канале. А однажды ему предлагали стать самим «холостяком». Кстати, два года назад Кохно хвастался, что уже проходил кастинг на российском ТВ – но на Первый канал его тогда не взяли.

Дмитрий Кохно пять лет вел на белорусском ТВ розыгрыш призов в проекте «Удача в придачу», два последних года еще и фестиваль «Песня года». Его отстранили от эфиров из-за взглядов, оппозиционных нынешней власти в стране. Кроме того, в сентябре Дмитрий по решению суда получал 10 суток административного ареста за участие в несанкционированных акциях.

Новый ведущий «Холостяка» женат, у него двое малолетних детей и обаятельная внешность. Самые популярные комментарии в инстаграме Дмитрия под сообщением о новой работе: «тот случай, когда ведущий круче, чем само шоу» и «тот случай, когда холостяка можно смотреть ради ведущего». Это мнение белорусских подписчиков Кохно. Российские телезрительницы (аудитория проекта преимущественно женская) с ним пока не знакомы.

К Тимати идут одни брюнетки

Кастинг на «Холостяк» открыт. Проанализировав анкеты, поступившие на данный момент, продюсеры узнали: 80% из них поданы брюнетками. Может у них и лицо смоделировано с помощью современных достижений косметологии под гражданскую экс-жену Тимати? Тимур расстался с моделью Анастасией Решетовой перед объявлением о том, что он стал новым «холостяком». Мама Тимати уже высказалась в соцсетях о новой роли сына: «Не стоит путать шоу с реальной жизнью». Да мы и не собирались.

Заявки на кастинг отправили известные модели, блогеры, экс-участницы «Дома-2» и даже дочь певицы Славы, которой надо развивать свою сольную карьеру. Некоторые молодые женщины сообщили, что подключат свои связи ради участия в шоу с Тимати. Посмотрим кого выберут для заграничной тусовки с требовательным рэпером. По слухам съемки могут пройти в этот раз на Мальдивах.

Продюсеры пытались привлечь зрительское внимание разными способами: среди участниц седьмого сезона были и актриса Полина Гренц, и экс-жена Александра Кержакова, и модель-андрогин…

После «Холостяка» Дарья Клюкина и Виктория Короткова получили армию подписчиков и рекламные контракты Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самыми хваткими и успешными выпускницами «Холостяка» стали Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Они успешно монетизировали полученную на шоу узнаваемость в рекламные контракты. Помогло им в этом агентство. Клюкина участвовала в «Холостяке» дважды, вскоре после финала стало известно о ее романе с тогда еще топ-менеджером «Газпром-медиа» (заодно и канала, на котором шел «Холостяк»). Данные отношения завершились свадьбой. У Даши Клюкиной и ее соперницы по «Холостяку» Виктории Коротковой карьеры развивались стремительно и привели их к многомиллионным контрактам с люксовыми брендами. Дашу Клюкину можно увидеть и в рекламе массмаркета, и на открытии бутика Louis Vuitton. Впервые героинь из телешоу пустили в мир люкса. Не то чтобы участникам – даже ведущим «Дома-2» вход туда воспрещен. Но теперь и для этих люксовых брендов главное СМИ в мире - инстаграм. Поэтому в погоне за аудиторией Даши и Вики их допустили к бюджетам люкса - героинь романтического шоу они признали, а вот скандальный «Дом-2» пока под запретом. Наверняка, после недавнего ДТП со смертельным исходом Виктории Короткой, она лишится части контрактов.

Заявок на участие в «Холостяке» поступает больше, чем обычно. Но не столько Тимати тому виной и его годовой доход в $5,1 млн. (по данным Forbes), сколько заманчивая перспектива эфиров в рейтинговом шоу. Появятся ли в шоу невесты, которые пробились туда по блату – используя знакомства и связи? Скоро узнаем. Съемки – в конце года, эфир – весной 2021-го.

Онлайн кастинг на шоу «Холостяк» пока еще идет.

Напроситься в невесты к Тимати можно здесь