Жизнь по подписке: Москвичи берут в «аренду» свидания, детские игрушки и холодильники

Краткосрочная аренда вещей особенной популярностью пользуется у молодежи — поколения миллениалов. К вещам они относятся как к ресурсу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пару лет назад товары по подписке в большом городе ограничивались покупкой проездного на месяц или абонементом в спортзал. Сегодня подписаться можно на продукты, ежедневную чашку кофе и другие услуги. Какие нестандартные решения есть на рынке и насколько это выгодно — в материале «КП».

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ КРЕДИТА?

Одними из первых предложений по подписке на московском рынке стали бьюти-боксы — «коробка красоты» с английского. Заказчицам раз в месяц присылают набор косметических средств. Что внутри — сюрприз.

Другая популярная услуга — обеды и ужины по подписке. Готовить в большой Москве мало кто успевает, а фаст-фуд надоел. За 4-5 тысяч рублей кухни готовы присылать нарезанный набор ингредиентов для блюд на неделю. Нужно только кинуть на сковородку.

Московский рынок постепенно завоевывает более основательная и долгосрочная подписка. Например, на бытовую технику. Как вам идея, не покупать холодильник, а взять его в лизинг?

— За рубежом такого еще нет. Около трети наших клиентов находятся в Московском регионе. У подписчика несколько опций: вносить ежемесячные платежи, постепенно выкупая технику в собственность, обменять на более новую через 12-48 месяцев или просто вернуть назад и забыть о платежах. Платеж зависит от техники и срока подписки. Например, простую стиральную машину можно взять за 676 рублей в месяц, — рассказал «КП» гендиректор компании Forward Leasing Алексей Гуров.

Чаще всего по подписке оформляют смартфоны. Второй популярный товар — ноутбуки. В итоге это выходит дороже разовой покупки, а по переплате близко к кредиту. Однако услуга манит возможностью обменять товар на новый по истечению срока. Плюс на время подписки дают сервисное обслуживание в случае поломки.

ХОЧЕШЬ НА СВИДАНИЕ — ПЛАТИ

Молодые родители — одни из самых экономных жителей. В тематических группах в соцсетях обсуждают услуги подписки на детские игрушки и товары. Новая побрякушка интересует ребенка первые дни, потом к ней пропадает интерес.

— Хорошая развивающая игрушка стоит около 5000 рублей. Восемь игрушек — 40 000 рублей. У нас восемь игрушек в месяц по подписке будут стоить 2100 рублей плюс оплата курьера. Можно оформить подписку сроком от месяц до полугода, а после вернуть игрушки. Есть другие товары: весы для малышей, ходунки, электрокачели, развивающие коврики — все это нужно до поры до времени, — рассказывает руководитель онлайн-сервиса по аренде детских товаров TOYRENT Алексей Граудынь.

Одним из самых популярных интернет-бизнесов стали сайты знакомств или как их еще называют — дейтинговые сервисы, от английского date — «свидание».

— При регистрации пользователь может только смотреть анкеты, отправить сообщение не удастся. За подписку — можно общаться и назначать свидание. В нашем сервисе 70% пользователей в Москве имеют годовой абонемент. Средняя стоимость около 3000 рублей. В последнее время подписки на сайты знакомств сами стали подарком. Обращаются с просьбой оформить годовую подписку для своего знакомого, — поделился директор по развитию сервиса знакомств RusDate Роман Леви.

Каршеринг в Москве обычное дело. Последние пару месяцев автосалоны предлагают новую услугу — долгосрочная подписка на авто. Бюджетная иномарка стоит около 30 тысяч рублей, а авто хорошего класса - 60 тысяч. Все, что остается подписчику — заправляться. Налоги, техобслуживание — всем занимается компания.

Молодые родители — одни из самых экономных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ, ПОКА ДЕШЕВО

Краткосрочная аренда вещей особенной популярностью пользуется у молодежи — поколения миллениалов. К вещам они относятся как к ресурсу. Прочитал книгу по подписке онлайн и не нужно ставить ее на полку. К тому же это экологичнее.

— Пока цены на подписку у российских IT-сервисов (кино, музыка, книги, развлечения онлайн) низкие, смело пользуйтесь. В Америке уже давно все стоит в разы дороже, хотя начиналось все так же. Со временем цены растут, а люди перестают обращать на это внимание. Привыкают к услуге, не готовы отказываться, — говорит финансовый консультант Айна Адыкова.

НА ЗАМЕТКУ

Как понять, что это выгодно для вас

Оцените стоимость своего рабочего часа. Может быть, вам выгоднее заказывать уборку квартиры, чем мыть полы самому. Не забывайте, что чем дороже рабочий час, тем дороже час вашего отдыха.

Если вы постоянно заказываете на одном сервисе товары, изучите, может, у них есть предложение премиум-подписки. Она позволяет за фиксированную плату в месяц получить скидку на все и сделать доставку бесплатно.

Вооружитесь калькулятором и рассчитайте затраты. Часто ходите в кино? По цене двух билетов можно оплатить месяц онлайн-кинотеатра. На машине выезжаете по делам только пару раз в месяц, а остальное время своим ходом — возможно, настало время продать ее и брать по подписке.

Плюсы и минусы

+ Экономия времени.

+ Решается проблема выбора.

+ Стоимость сервиса по подписке ниже в долгосрочной перспективе.

+ Возможность попробовать услугу, оформив краткосрочную подписку.

- Становишься заложником одного сервиса.

- Кот в мешке: качество товара может не устроить или измениться.

- Риски получить ненужный товар, например, в случае косметики.

- Вред перепотребления: набираешь ненужные товары, больше выбрасывается.

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