Настя Каменских искупалась голой в бассейне и взволновала Инстаграм

Настя Каменских часто публикует в Инстгараме снимки в бикини, а то и вовсе без него. Фото: Инстаграм.

Настя Каменских знает, как встряхнуть армию своих поклонников в соцсетях: певица опубликовала в Инстаграме снимок, на котором она позирует абсолютно обнаженной. 33-летняя артистка решила искупаться голой в бассейне, и в этот момент кто-то (очевидно, ее муж Потап) сфотографировал ее со спины. При этом Каменских, сексуально изогнувшись, демонстрирует на камеру округлые ягодицы.

- Свобода быть собой, принятие и любовь к себе - ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам, - подписала Настя обнаженный кадр.

Настя порадовала поклонников обнаженным снимком. Фото: Инстаграм.

Хотя снимок набрал почти 400 тысяч лайков, не все фолловеры оценили смелость певицы. «Меня б муж за такие фото в соцсетях разорвал бы», «Фото красивое, но зачем?», «Почему такие фото не блокирует Инстаграм? Фигура очень красивая, но не для всеобщего обозрения. Как минимум дети смотрят», «Вот зачем выставлять такие фото? Это что, порносайт? Что больше нечем завлекать, как голым телом?», - пишут в комментариях возмущенные подписчики.

Впрочем, среди пятимиллионной армии фолловеров Каменских нашлось немало тех, кого восхитил откровенный кадр. «Настя как тебе идёт костюм Евы!», «Красотка», Фигура — бомба», - пишут они. И удивляются: и как Потап не ревнует, когда видит в ленте такие откровенные снимки жены?

Потап и Настя Каменских вместе уже 11 лет, но поженились артисты только в прошлом году. Несмотря на длительные отношения, в их браке по-прежнему кипит страсть. Потап не скрывает: он без ума от своей красавицы жены. В интервью на YouTube-канале украинской телеведущей Маши Ефросининой он рассказал, как им с Настей удается так долго поддерживать пылкие чувства. Когда Потап и Настя начали встречаться, артист был несвободен. Запретный плод сладок – и влюбленные старались насладиться друг другом при любой возможности.

- У нас было везде: в самолете, гримерке, в ресторане во время деловой встречи. Бывало, в гастрольном автобусе нам говорят: ''Ребята, пожалуйста, прекратите, уже весь автобус вас слышит!» Мы очень страстные любовники, - поведал Потап.

Каменских - обладательница роскошных форм. Фото: Инстаграм.

Счастливый супруг признается, что его жена вызывает в нем совершено особенные чувства. Она постоянно заводит его, и это помогает им сохранять любовь долгие годы.

- Настя вызывает у меня такие чувства, что я не могу остановиться. Иногда мы днями не выходим из номера отеля, - рассказал во время интервью продюсер.

Потап и Настя долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около четырех лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности. Пара устроила праздник по случаю своего бракосочетания 23 мая прошлого года в Киеве. На свадьбу Потапа и Насти приехали все их друзья и многие звездные коллеги.