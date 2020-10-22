"Как бы не простудиться на ваших похоронах": Владимир Путин высказался о недоброжелателях России

Владимир Путин выступил с речью в рамках международного дискуссионного форума «Валдай». Фото: Youtube

Владимир Путин не стал отменять свое участие в международном дискуссионном форуме «Валдай», перенеся его в виртуальное пространство. Но сама структура не изменилась - за обширной программной речью последовала дискуссия с политологами со всего мира.

Хотя начал президент с главного с этом году - пандемии коронавируса.

- Коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьёзную угрозу, - заявил Путин. - И вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни.

Глава государства еще раз поблагодарил медиков, сражающихся с эпидемией.

- Я в очередной раз в самые тяжелые моменты развития пандемии испытал чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность сделать друг для друга все возможное, - сказал Путин. - Особенно горжусь врачами, медсестрами, работниками скорой помощи, всеми, на ком держится отечественная система здравоохранения.

Но основная часть была посвящена ситуации в мире и месту России в этом мире. И здесь Путин был однозначен.

- Укрепляя нашу страну и глядя на то, что происходит в мире, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах! - заявил президент.

О ЧЕМ ЕЩЕ БЫЛА РЕЧЬ ПУТИНА

- Шесть лет назад, в 2014 году в ходе дискуссии на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил?», мы тогда дискутировали на эту тему. И что теперь? Игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит все более устрашающе, иногда как свершившийся факт.

- Сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Люди, как известно, источник власти.

- Острейших противоречий в международной жизни накопилось очень много. С того момента, как модель отношений периода холодной войны начала меняться - не подумайте, что я по этому скучаю, ни в коем случае, - мир преображался несколько раз. Одни страны спешили поделить пирог, как правило, в свою пользу, конечно, воспользоваться преимуществами в результате завершения периода холодного противостояния. Другие вынуждены искать способ приспособиться к изменениям любой ценой. А некоторые - и тут можно взять и наш невеселый опыт - боролись, что называется, за выживание, чтобы остаться единой страной,

- Без общего, универсального каркаса международной жизни, какие бы группы объединений, ситуативные союзы по интересам сейчас и в будущем ни возникали, нам в любом случае не обойтись. Просто многосторонность следует понимать не как всеохватность, а как необходимость привлечения тех, кто действительно заинтересован в урегулировании проблем.

- По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия. Все более и более важным участником международного сотрудничества стала Федеративная республика Германия. Заметно трансформировалась роль в мировых делах Великобритании и Франции. Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединённым штатам?

- Сильное, свободное и самостоятельное гражданское общество по определению национально ориентировано и суверенно. Оно прорастает из толщи народной жизни, может иметь разные формы и направления, но это явление культуры, традиций именно конкретной страны, а не продукт абстрактного транснационального разума, за которым спрятаны чужие интересы.

- Далеко не все международные организации эффективно выполняют возложенные на них миссии и задачи. Призванные быть беспристрастными арбитрами, они зачастую действуют, исходя из идеологических предубеждений, попадают под сильное влияние других государств, становятся инструментом в их руках. Жонглирование процедурами, манипуляции с прерогативами и полномочиями, предвзятость, особенно, когда дело касается конфликта с участием соперничающих держав или групп государств, стали распространенной, к сожалению, практикой. И уж совсем удручает, когда солидные международные структуры, мотивированные чьими-то эгоистическими интересами, втягиваются в политизированные кампании против конкретных лидеров и стран.

- Я бы расширил дискуссию и обсудил еще и такую важную задачу, как отказ от неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной достаточности. Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания, она уже давно перестала быть сферой отвлеченных научных интересов и затрагивает практически каждого жителя Земли.

- Если хотим сохранить наш общий дом следующим поколениям, надо прибирать свою планету. Тема охраны окружающей среды - она давно и прочно вошла во всемирную повестку.

И хотя саммит международный, один из первых вопросов президенту был про внутренние дела. Про предложения министерства финансов о сокращениях в армии и силовых структурах.

- Минфин предлагает это постоянно - есть кризис, нет кризиса. Он постоянно хочет оптимизировать расходы, - успокоил всех Путин. - Никаких решений пока у нас не планируется. Мы не планируем ни сокращения, ни увеличения сроков чего-то. Это просто одно из предложений, которое до меня еще даже не дошло. Это лишь дискуссия внутри ведомств.

Президента спросили про ситуацию с продлением договора СНВ-3. И он ответил, что Россия готова практически на любые условия ради сохранения гарантий мира на планете, но закрывать глаза ни на что не собирается. Например, условия привлечения в договор Китая - это не российский вопрос.

- А почему только Китай? - спросил Путин. - А где другие ядерные державы? Где Франция, которая только что провела очередные испытания? Тоже ядерная держава. Великобритания, есть и другие, которые официально не признаны ядерными державами, но весь мир знает, что у них ядерное оружие есть. Чего мы будем как страусу прятать голову в песок и делать вид, что не понимаем что происходит? Нам не шашечки нужны на машине, а ехать нужно. Нам безопасность обеспечить надо, давайте их тоже подключим.

Еще одной важнейшей темой стал конфликт в Карабахе. Здесь у Россия однозначная позиция - война должна завершиться как можно скорее.

: Мне бы очень хотелось, чтобы компромисс был найден, - сказал глава государства. - Я в очень тесном контакте нахожусь и с президентом Алиевым, и с премьером Пашиняном. В день по несколько раз с ними говорю по телефону. По несколько раз в день!

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