Анекдоты: Немногие мужчины умеют правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки

Девушки делятся на два типа - хозяйственные и романтичные.

Увидев пыльную поверхность, первые сразу стирают с нее пыль, а вторые рисуют на ней сердечко.

* * *

Девушки, если вам станет скучно 8 Марта или в День святого Валентина, пойдите в ресторан, подойдите там к какой-нибудь паре и заорите: «Черт возьми! Это кто такая?!»

* * *

В Одессе:

- Яша, я тебя прошу - убей уже ж эту муху!

- Да ладно, сколько она съест того торта.

* * *

- Человеческую глупость можно использовать для создания вечного двигателя.

- А как?

- Поставить ручку, написать на ней «Не крутить» - и все…

* * *

- Когда вы в последний раз читали? И что это было?

- Инструкция к таблеткам. Много букв, есть интересные вещи. Сюжет не то чтобы держит, но вариативность концовок впечатляет.

* * *

Хотелось бы извиниться перед учителями. После недели обучения на дистанционке я понял, что мой ребенок тупой.

* * *

- Мам, познакомься! Это Леша.

- Ты ж собаку хотела?!

* * *

- Тебе понравились Гавайи?

- Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был такой.

* * *

Шпрехшталмейстер (ведущий) в цирке:

- А теперь смертельный номер нашего клоуна! Он будет кашлять на первый ряд!

* * *

На протяжении пяти лет в универе мне рассказывали много о чем, но в конце концов так и не сказали, где взять денег.