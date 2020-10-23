Анекдоты: Немногие мужчины умеют правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки

Девушки делятся на два типа - хозяйственные и романтичные.
Увидев пыльную поверхность, первые сразу стирают с нее пыль, а вторые рисуют на ней сердечко.
* * *
Девушки, если вам станет скучно 8 Марта или в День святого Валентина, пойдите в ресторан, подойдите там к какой-нибудь паре и заорите: «Черт возьми! Это кто такая?!»
* * *
В Одессе:
- Яша, я тебя прошу - убей уже ж эту муху!
- Да ладно, сколько она съест того торта.
* * *
- Человеческую глупость можно использовать для создания вечного двигателя.
- А как?
- Поставить ручку, написать на ней «Не крутить» - и все…
* * *
- Когда вы в последний раз читали? И что это было?
- Инструкция к таблеткам. Много букв, есть интересные вещи. Сюжет не то чтобы держит, но вариативность концовок впечатляет.
* * *
Хотелось бы извиниться перед учителями. После недели обучения на дистанционке я понял, что мой ребенок тупой.
* * *
- Мам, познакомься! Это Леша.
- Ты ж собаку хотела?!
* * *
- Тебе понравились Гавайи?
- Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был такой.
* * *
Шпрехшталмейстер (ведущий) в цирке:
- А теперь смертельный номер нашего клоуна! Он будет кашлять на первый ряд!
* * *
На протяжении пяти лет в универе мне рассказывали много о чем, но в конце концов так и не сказали, где взять денег.