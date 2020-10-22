Ким Кардашьян арендовала целый остров, чтобы с размахом отпраздновать 40-летие

Ким отмечает 40-летие с сестрами. Фото: Инстаграм.

Ким Кардашьян отмечает 40-летие: модель решила отпраздновать юбилей с размахом, арендовав для вечеринки целый остров. Звезда реалити-шоу пригласила на праздник примерно 40 человек, включая всех членов своей семьи - свою маму Крис, сестер Хлою, Кортни, Кайли и Кендалл и супруга Канье Уэста, сообщает издание Page Six. Где именно Кардашьян встретит новый год своей жизни — пока секрет.

- Пункт назначения держится строго в секрете из соображений конфиденциальности. Но все продолжают гадать. Возможно, это Бора-Бора или Карибские острова, которые так любит семья Кардашьян, - рассказал изданию источник из окружения звездного семейства.

Кардашьян любит отдыхать на островах Карибского моря. Фото: Инстаграм.

Есть версия, что Ким отправится на остров Некер, принадлежащий миллиардеру Ричарду Бренсону. Гости праздника тоже не знают точное место его проведения. Известно только, что все отправятся на остров в начале следующей недели на частном самолете. Ким специально держит интригу, чтобы ее близкие оставались в неведении как можно дольше. Модель также позаботилась о безопасности: всех гостей протестировали на COVID-19 и протестируют еще за пару дней до вылета.

Ну а сам день рождения, который она отпраздновала 21 октября, Ким совершенно точно провела с мужем и детьми. Хотя в последние месяцы у Кардашьян и Уэста очень напряженные отношения, Ким старается всеми силами наладить свою семейную жизнь. В день ее рождения Канье опубликовал на своей странице в Инстаграме снимок целующейся пары и признался жене в любви.

Красотка обожет фотографироваться на пляже. Фото: Инстаграм.

То, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста серьезные проблемы в браке, уже далеко не секрет. Сначала 43-летний рэпер откровенно заявил, что еще два года назад пытался развестись с 39-летней моделью. Затем публично сообщил, что они с женой не хотели рожать старшую дочку Норт и подумывали об аборте. А потом Канье и вовсе забаррикадировался на своем ранчо в Вайоминге и отказался впускать внутрь жену и докторов, отправляя в большой мир сообщения о том, что супруга хочет изолировать его. После пришла еще одна грустная новость: оказывается, Ким и Канье уже год не живут под одной крышей.

Супруги разъехались из-за психического заболевания Уэста – биполярного расстройства (из-за его обострения артист и чудит). Ким с четырьмя детьми живет в Лос-Анджелесе, Канье – на ранчо в Вайоминге. Как рассказал источник из окружения звездной пары изданию US Weekly, Кардашьян навещает мужа примерно раз в пять недель. Привозит с собой детей, коротко общается с супругом и улетает обратно в Лос-Анджелес. При этом Ким изо всех сил сохраняет видимость счастливой семьи и публикует в Инстаграме снимки с мужем, потому что не хочет разводиться с ним.

- Канье находился в Вайоминге в течение всего последнего года, а Ким навещала его примерно раз в пять недель и привозила детей. Они не проводили время вместе, потому что он полностью переместил свою жизнь на ранчо. Это мало напоминает большую и счастливую семью, - говорит инсайдер.

У Ким и Канье Уэста четверо детей. Фото: Инстаграм.

Ким решила изолировать себя и детей от мужа, потому что боится, что это плохо скажется на их психическом состоянии. К тому же Ким не одобряет намерение мужа участвовать в выборах президента США. Напомним, Уэст заявил о своем желании включиться в предвыборную гонку еще 4 июля. Позже он официально зарегистрировался на сайте избирательной комиссии.

- Ким очень расстроена. Меньше всего ей хочется разводиться с человеком, от которого у нее четверо детей. Она знает, что ее финансы не пострадают, однако думает о детях и партнерстве, - говорят в ее окружении.

Как раз с финансами у супругов все обстоит более чем радужно. По версии Forbes, Канье Уэст - самый богатый музыкант планеты: на его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Только за минувший год рэпер заработал 170 млн долларов. Причем львиную долю доходов Канье приносит вовсе не музыка, а модный бизнес. Большая часть из заработанных им за 2019 год миллионов приходится на сделку с компанией Adidas, выпустившей именную коллекцию кроссовок Yeezy совместно с основанным Канье Уэстом брендом. Ким также финансово успешна – ее состояние также приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Она успешно зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях.

Супруги воспитывают четверых детей: шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. Норт и Сейнта Ким родила сама, а Чикаго и Псалм появился на свет благодаря услугам суррогатных матерей.