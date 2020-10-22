Путин рассказал, что будет делать в 2024 году

Президент Владимир Путин Фото: REUTERS

Ведущий форума «Валдай» Федор Лукьянов напомнил Путину о его словах, что поправки в Конституцию сделаны, чтобы «никто не рыскал глазами в поисках преемников».

- Но ведь получается замкнутый круг - они все равно будут рыскать, а вы будете оставаться? - спросил Лукьянов.

- Нет, когда-то это, безусловно, должно закончиться, я отдаю себе в этом отчет прекрасно, - ответил Путин. - Но изменения в Конституцию направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 году или даже в более поздние сроки. Они направлены на то, чтобы укрепить суверенитет России, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальный базис для развития экономики и социальной сферы. И я рассчитываю на то, что все это будет работать.

Правда, делать свой прогноз на будущее президент, как обычно, воздержался.

- Что будет там в 2024 году или в более позднее время - это будет смотреть, когда время пройдет, - сказал Путин. - А сейчас надо просто напряженно работать как святой Франциск, каждый на своем участке.

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