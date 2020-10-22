Инвестиции в кадры: «Норникель» подписал соглашение с Саратовской областью

«Норникель» и Саратовская область сотрудничают уже около пяти лет. Фото: Евгений Тумашов

Саратовская область в 2015 году выиграла конкурс на строительство Общего центра обслуживания «Норникеля», став таким образом одной из площадок присутствия компании. Тогда же было подписано первое трёхлетнее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

«Это был такой промежуток времени, который, наверное, проверил на прочность и «Норникель», как социально ответственный бизнес, и нас, как руководство региона, муниципального образования. Проверка по созданию условий для того, чтобы и бизнес развивался, а самое главное — и регион развивался», — отметил на встрече Валерий Радаев. — «Начинали с малого — 150-200 человек было работающих. Но самое главное — это высокоинтеллектуальные наши служащие сегодня. Принципиально важно, что мы задачу ставили: в 2020 году должна быть 1000 человек».

В рамках нового соглашения стороны надеются на ещё более плодотворное взаимовыгодное сотрудничество. По договору, Правительство Саратовской области обратит внимание на стимулирование инвестиционной деятельности на территории региона, кроме того, в рамках своих компетенций область будет содействовать в поиске и привлечении трудовых ресурсов для работы в «Норникеле», в том числе — с учетом действующих программ развития социальной сферы.

«Норникель», в свою очередь, обеспечит возможность трудоустройства квалифицированных специалистов области, обеспечит выплату заработной платы и охрану труда работников компании, а также будет осуществлять производственный и экологический контроль и своевременную аттестацию рабочих мест.

«Норникель» также поддержит Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, уже заключены соглашения о развитии образовательных программ.

«Могу откровенно сказать, что мы были приятно удивлены тем потенциалом, которым обладает область и с точки зрения научного потенциала, и с точки зрения кадрового потенциала», — рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин. — «Много молодежи, за которую нам приходится конкурировать с многими компаниями, которые в Саратовской области работают. И новое соглашение, которое мы сегодня подписали, предусматривает продолжение этого сотрудничества и его расширение, прежде всего направленное на подготовку новых кадров, на поддержку «Высшей школы», на развитие нашей собственной базы, а у нас уже более тысячи человек работают, и более сотни миллионов рублей — вклад в бюджет Саратовской области».

Губернатор региона отдельно поблагодарил компанию «Норникель» в лице Владимира Потанина за оказанную поддержку в условиях пандемии COVID-19. «Я хотел бы, пользуясь случаем, сказать спасибо в непростое время эпидемии, что вы нашли возможность, поддержали нас, прежде всего — средствами защиты, оборудованием, которое направили в медицину. Это очень необходимо, очень важно. Сейчас время такое: всем миром надо защищать жителей, людей, кто попал в трудную ситуацию», — отметил Валерий Радаев. Компания пообещала и впредь оказывать поддержку на основе заявок области в форс-мажорных обстоятельствах, а также поддерживать и другие волонтёрские и благотворительные программы, которые реализуются в Саратовской области.