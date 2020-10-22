"Наш Ваня Пресняков": Наталья Подольская родила сына

Певица Наталья Подольская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поделились счастьем. 22 октября певица родила мужу второго сына.

"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", - подписала фото из родильной палаты Наталья Подольская. Певица чудесно выглядит.

На груди Наташи лежит новорожденный сыночек. Мамочка нежно обнимает малыша. Певица рожала в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Растроганные поклонники не сдерживают эмоций и поздравляют звездное семейство.

А муж артистки Владимир Пресняков буквально светится от счастья. Он написал в блоге: "Ваня, здравствуй!". Для Наташи малыш стал вторым сыном, а для ее мужа - третьим. От союза с Кристиной Орбакайте у певца есть сын Никита.

Подольская и Пресняков давно мечтали о втором ребенке. В августе певица объявила о своей беременности и похвасталась округлившимся животом. Перед родами 38-летняя артистка поправилась на 11 кг. Но ее это ничуть не беспокоило. "Мне кажется, это одно из самых прекрасных женских состояний - беременность. Я чувствую, как гуляет живот. Я сейчас чувствую себя особенной. В тебе растет жизнь, и это просто прекрасно", - признавалась супруга 52-летнего Преснякова.

Наталья и Владимир вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. В 2015 году певица подарила мужу сына Артемия. Артистка заявила, что ее муж мечтал о дочери, когда она вынашивала их долгожданного первенца. Но, когда сын подрос и стал улыбаться, Володя сказал: "Тема, как хорошо, что ты родился".