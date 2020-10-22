На Камчатке одновременно извергаются два мощных вулкана: чем это может грозить региону

Вид на извергающийся Ключевской вулкан, Камчатский край. Фото: Елена Верещака/ТАСС

Не успели утихнуть страсти, связанные с экологическим ЧП на Камчатке, как дальневосточный регион снова оказался в центре внимания. На этот раз пользователи Рунета постят эпические фото и видео одновременного извержения сразу двух камчатских вулканов - Ключевского и Безымянного. Потрясенные мощными силами стихии блогеры бурно обсуждают: что же такое творится? Никогда такого не было и вот опять! О том, чего ждать от проснувшихся на Камчатке вулканов мы спросили у Павла Плечова, профессора РАН, профессора кафедры петрологии и вулканологии МГУ.

Вид на вулканы Камень, Ключевской вулкан и Безымянный вулкан (слева направо) на Камчатке. Фото: Елена Верещака/ТАСС

Почему нам завидуют японские вулканологи

- Павел Юрьевич, помогите понять масштаб происходящего: двойное извержение вулканов это рядовое событие или эта красота не такая уж и безобидная?

- Для Камчатки это достаточно рядовое событие. Ключевской один из самых активных вулканов мира, он извергается достаточно часто. С другой стороны несколько последних извержений продемонстрировали, что у него немного меняется характер активности. Это может быть опасно, потому что способно привести к извержениям другого типа и они могут быть далеко не безобидными. Пока это вершинное извержение с очень зрелищными потоками, эффектными выбросами пиропластического материала из жерла вулкана. Опасности оно не представляет потому что до ближайшего населенного пункта - поселка городского типа Ключи, порядка 70 километров.

Вулкан Безымянный находится в еще более безлюдном районе. Во время извержения Безымянного (оно произошло 21 октября - Ред) была выброшен столб пепла высотой около 8 километров. Это достаточно типично для Безымянного, он так извергается один-два раза в год. За Безымянным мы тоже очень внимательно наблюдаем и у него тоже меняется характер активности, но в отличие от Ключевского, он меняется в лучшую сторону и становится более безобидным. Чем чаще вулкан извергается тем меньше риск, что будет крупное извержение. А так на Камчатке постоянно что-то извергается и японские коллеги-вулканологи нам завидуют лютой завистью. Потому что у них извержения происходят гораздо реже, а финансирование вулканологов в Японии зависит от количества извержений. У нас извержения частые, но финансирование вулканологов не зависит ни от чего.

Ключевской и его сосед Безымянный расположены в нескольких десятках километров от поселка Ключи на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Фото: Елена Верещака/ТАСС

Войдут ли вулканы в резонанс?

- Синхронные извержения, когда два вулкана раскочегариваются одновременно - это часто происходит?

- У нас есть статистика по Ключевской группе вулканов, где помимо Ключевской и Безымянного активен еще и Толбачик. В этой группе извержение одного вулкана может быть неким стимулом и для извержения соседних. Но связь не прямая. Бывает извергается один, а другой замолкает.

- В сети высказываются опасения не войдут ли вулканы в некий катастрофический резонанс?

- Нет, извержения происходят в пределах одной группы вулканов. Ключевской, Безымянный и Толбачик находятся примерно в одной и той же зоне и существует гипотеза, что у них общая магматическая система. То есть возможно, что у нынешних извержений Ключевского и Безымянного есть общая причина. Но это не связано с другими вулканами, например, с Авачинской группой вулканов, или вулканами в окрестностях Петропавловска. Или даже с вулканом Шивелуч, который находится рядом с Ключами, но у него другая питающая система и они друг с другом не соприкасаются.

Ключевской извергается с осени 2019 года. Его активность сопровождается регулярными выбросами пепла и лавы. Фото: Елена Верещака/ТАСС

- Активность вулканов вновь возродила предположения: а не связан ли недавний мор морских животных на Камчатке с вулканической деятельностью?

- Нет. Те объяснения, которые связаны с вредоносным цветением водорослей и “красными приливами”, исчерпывающе отвечают на все вопросы и нет смысла плодить новые и новые гипотезы. Такой мор морских организмов происходит не первый раз. Просто впервые он попал в зону внимания блогеров и это вызвало такое раскатистое эхо в Рунете. Что стало причиной “красных приливов”? Разные океанские события время от времени приводят к потеплению воды в прибрежных зонах. Это может быть связано с погодными условиями, загрязнениями и человеческим фактором - такое тоже предполагалось. Теоретически это может быть связано и с вулканической деятельностью, но в данном случае ничто на это не указывает.

Чем опасен Ключевской

- Ключевской и Безымянный относятся к числу “хулиганов”, от которых следует ждать неприятностей?

- Ключевской это один из мировых чемпионов по росту среди вулканов. Он почти 5 километров высотой и вырос буквально за последние 7 тысяч лет. Это огромная махина, очень быстрорастущий вулкан, который много извергался. Последнее время он в основном дает вершинные извержения, которые практически ничем не угрожают. Мы сегодня как раз обсуждали, что последний побочный прорыв у него зафиксирован в 1945 году. А до этого был еще более опасный побочный прорыв 1932 года, когда потоки лавы могли попасть в населенные районы. У Безымянного было катастрофическое извержение 30 марта 1956 года.

Ключевской считается - самым высоким действующим вулканом Евразии. Фото: Елена Верещака/ТАСС

Кстати, эта дата отмечается как День вулканолога, причем не только в России, но и в мире. В ходе этого катастрофического извержения, был выброшен один кубический километр глубинного материала, и пострадала огромная территория. Это практически аналог извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 году в США, когда погибло много людей. Безымянка может извергаться достаточно мощно, но, к счастью, у нее нет шансов затронуть населенные районы. Сейчас мощного извержения от Безымянки мы не ждем, чтобы извергаться, как вы говорите - “хулиганисто”, ей нужно накопить энергию, а значит нужен большой перерыв.

- Вы говорили, что характер Ключевского меняется не в лучшую сторону. Чего следует опасаться?

- Взрывных извержений. Сейчас накоплена очень большая масса вулканитов - это ведь огромная гора - 5 тысяч метров и если вдруг будет крупное взрывное извержение, то это может быть опасно. В истории Ключевского таких взрывных явлений еще не было. И пока мы не ждем такого поворота событий.

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