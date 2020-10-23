Вопрос дня: А вам СССР остался что-то должен? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Екатерина МЕРКУШЕВА, пенсионерка, Воронеж:

- Да, мне СССР остался должен. Когда у меня родился сын в 1974 году, я оформила страховку, чтобы к совершеннолетию он получил 1000 рублей - это были приличные деньги. Но в 1992-м эта тысяча превратилась в воздух... До сих пор обидно!

Андрей УРГАНТ, актер, телеведущий:

- Мне - нет. А мама копила на машину, собрала, отложила 15 тысяч рублей. А потом проснулась утром - и на эти деньги можно было купить только блок сигарет...

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Мне никто ничего не должен. И я - никому. Святой человек (смеется). Я все советские вклады успел снять. Знал, что они сгорят, все к этому шло. Ходил каждый день в банк и снимал по той сумме, которую можно было снять.

Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии Дома Романовых:

- Успел потратить деньги на книги, поэтому ничего не потерял. Считаю, государство должно создавать людям такие условия для заработка, чтобы они не думали о возврате советских денег. Пора перелистнуть ту страницу, а то можно вспомнить и о том, что люди потеряли во время революции.

Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, знаменитый полярник:

- С развалом СССР было опасение, что будут долги по полярным экспедициям. Но и в самые трудные времена мы находили деньги - освоение Арктики и Антарктики продолжается. Ведь у нас хороший задел еще с советских времен.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Мне СССР ничего не должен, а людям, у которых сохранились вклады, нужно выплатить их. Ведь мы же сейчас помогаем тем, кто стал жертвой коронавируса. Нужно помочь и тем, кто стал жертвами заморозки вкладов.

Виталий КОРОТИЧ, бывший главный редактор журнала «Огонек»:

- Я считаю, что долги СССР перед нами закончились в момент распада Советского Союза. Поднимать этот вопрос через 30 лет не надо. У меня где-то есть царские облигации. По ним обещали немыслимые деньги. Ну и что? Понимаете, когда падает одна система и начинается другая, нечего требовать расчета с тех, кто этих долгов не устраивал.