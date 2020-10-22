Почему Google одел Бунина в осенние листья

Мэттью Крукшенк, создавший дудл в честь 150-летия великого русского писателя Ивана Бунина/ ФОТО: Google

Литературу сложно представить без писателя Ивана Бунина. Из под его пера рождались произведения о самых глубоких человеческих переживаниях. Он дал жизнь тысячам красивейших строк о природе, любви и Родине.

22 октября исполняется 150 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии. специально к знаменательному событию американский художник Мэттью Крукшенк, создавший дудл в честь 150-летия великого русского писателя Ивана Бунина, рассказал kp.ru, что его вдохновило на эту работу.

В 2020 году исполняется 150 лет со дня рождения Ивана Бунина. Фото: Алексей ФОКИН

- При создании дудла вас вдохновляло какое-то произведение писателя?

- Стихотворение «Листопад» послужило вдохновением для создания «основы» дудла и анимации. У Ивана Бунина была особенная связь с красотами русской природы. Дудл изображает Бунина в осенний полдень, делающего заметки и наброски для будущих произведений на фоне поразительного осеннего пейзажа.

У Ивана Бунина была особенная связь с красотами русской природы, отметил американский художник. Фото: Google

- Чем лично вам интересна русская культура?

- Мне посчастливилось побывать в Москве в 2015 году, меня поразила архитектура, театры, музеи. Кроме того, мне очень интересны традиции русского дизайна и иллюстрации, сила цвета и дизайн ар-деко. Я восхищаюсь работами Александра Родченко и Варвары Степановой.

- А какие места хотели бы посетить в России?

- Я бы с удовольствием побывал в Санкт-Петербурге и на Байкале. Эти места выглядят совершенно невероятными.

- Дудл приуроченный к какому событию, связанному с Россией, вы хотели бы еще создать?

- Один из дудлов я уже нарисовал в 2016 году. В 2015 я проехал по Транссибирской магистрали и сделал несколько набросков, а затем создал дудл к столетию этой железной дороги! Но я бы с удовольствием нарисовал еще больше дудлов, связанных с Россией.

Поездка по Транссибирской магистрали легла в основу дудла в 2016 году. ФОТО: Google

- Как пандемия отразилась на вашем творчестве?

- Пандемия дала мне время порефлексировать и замедлить свой рабочий процесс, а также сосредоточиться на важных для меня вещах: живописи, семье, природе и литературе.

Я бы сейчас хотел быть на месте Бунина, спокойно сидеть под деревом и творить в окружении природы.