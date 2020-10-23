Долги государства по советским вкладам больше, чем золотой запас страны

Фото Геннадия Попова /ИТАР-ТАСС/

В среду депутаты Госдумы с подачи правительства опять отложили решение застарелой проблемы - выплат по советским вкладам, которые обесценились в ходе реформ 90-х. «Комсомолка» выслушала доводы депутатов и чиновников и узнала, на что реально могут рассчитывать россияне.

О КАКИХ ДЕНЬГАХ РЕЧЬ?

На заре современной российской истории народ пережил несколько тяжелейших потрясений. Тут и павловская реформа 1991 года, когда за три дня огромную страну заставили обменять 50- и 100-рублевые купюры, да еще ограничив возможность снятия наличных со сберкнижек. Тут и гиперинфляция, в 1992-м разогнавшаяся до 2500% - сравните с нынешними 3 - 4%. Тут и заморозка вкладов, и многие другие неурядицы.

В итоге на сберкнижках у народа осталось огромное количество денег.

- Если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей, - привел цифры депутат Алексей Изотов.

Это больше, чем золотой запас страны (см. графику).

В 1995 году президент Ельцин подписал закон «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», который гарантировал сохранность денег, внесенных на сберкнижки до 20 июля 1991 года. Кто-то успел получить часть денег, но с 2003-го выплаты по вкладам каждый раз откладывают - в этот раз до 2024 года.

Наглядно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЧЕМУ НАМ НЕ ПЛАТЯТ?

Власти обещали не просто вернуть деньги, а сделать это с учетом пертурбаций, случившихся за эти десятилетия. А это и инфляция, и деноминация рубля. То есть вернуть хотят - в светлом будущем - не 5 тысяч рублей, а такую сумму, которой хватило бы, чтобы купить на нее то же, что в 1991-м на 5 тысяч. Справедливо!

- С учетом сокращения доходов и роста расходов бюджета из-за пандемии коронавируса источников погашения этого долга нет, - признал депутат Изотов.

- Эта сумма не является долгом, - заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, обращаясь к депутатам. - По большому счету это наша с вами добрая воля по отношению к гражданам. Вопреки расхожему мнению государство эти деньги не конфисковывало. В 90-е произошла потеря их потребительской стоимости. Ее мы и пытаемся сейчас компенсировать.

В советские времена, поверив пропаганде, люди несли деньги в сберкассу, рассчитывая накопить на старость или оставить наследство внукам. Но получился пшик... Фото: В. ГОВОРКОВ, 1949 г.

МОЖНО ЛИ ЧТО-ТО ПОЛУЧИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС?

Есть установленный порядок выплаты компенсаций вкладчикам. Но это именно что компенсации - суммы там, прямо скажем, скромные.

Размер компенсации рассчитывают по специальной формуле. Берут остаток на вкладе по состоянию на 20 июня 1991 года (в этот день Сберегательный банк СССР стал Сбербанком России) и умножают его на 2 коэффициента. Первый зависит от возраста: если вкладчик родился до 1945 года, его сбережение умножаются на 3, если после - на 2. Второй считается исходя из года, в котором человек снял со сберкнижки все деньги. Если в 1992-м, коэффициент будет 0,6, если в 1993-м - 0,7 и так далее. Если счет закрыли в 1996-м, позже или не закрыли до сих пор, сумму вклада умножат на 1.

На примере понять проще. Допустим, гражданин 1965 года рождения к весне 1991-го накопил на сберкнижке 2000 рублей. Опомнился и забрал деньги только в 1994-м. Получается, 2000 нужно умножить на 2 и на 0,8. Итого - 3200 рублей.

Получается, вместо суммы, которой раньше хватило бы на новый гостиный гарнитур, выдают деньги, на которые можно купить, скажем, кроссовки.

ВКЛАДЫ ПОЛУЧАТ НАСЛЕДНИКИ?

Наследники могут получить описанную выше компенсацию. А вот как будет с самими вкладами, пока непонятно. Дело в том, что формально депутаты вынуждены откладывать выплаты, потому что правительство не разработало законы, которые описывали бы эту процедуру. Ну а чиновники не торопятся, потому что денег на их воплощение в жизнь нет. Возможно, в этих законах будет прописано, что за умерших вкладчиков Сбербанка СССР деньги могут получить их наследники. А может, нет. В таком случае государству будет проще рассчитаться с долгами.