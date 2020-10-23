«Идет куда-то и девок клеит»: Ивлеева рассказала о жизни с мужем Элджеем

Ивлеева и Элджей поженились в прошлом году. Фото: Инстаграм.

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей женаты уже год. Большую часть своей семейной жизни они проводят порознь. 29-летняя звезда «Орла и решки» часто улетает на съемки трэвел-шоу, так что они с мужем успевают соскучиться друг по другу. Как раз сейчас Настя снова в пути – снимает новую программу в Сараево, столице Боснии и Герцеговины. А в свободное от съемок время общается с фолловерами. Отвечая на вопросы поклонников в соцсетях, Ивлеева рассказала о семейной жизни с 26-летним музыкантом.

По словам Насти, во время продолжительной разлуки она не ревнует мужа, потому что полностью доверяет ему.

- Наши отношения начались в тот момент, когда я была на «Решке». Мы привыкли к разлуке. Для нас это нормально. Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идет куда-то и девок клеит. У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все легко дается, - рассказала Ивлеева.

Телеведущая также затронула тему взаимоотношений с бывшими бойфрендами. Оказывается, Настя – не из тех, кто после расставания предпочитает оставаться друзьями.

- Ни с кем из своих бывших молодых людей я не общаюсь. Может, если проходит много лет, это нормально. Но вот не понимаю такого: неделю назад вы трахались, а теперь решили остаться друзьями? Бывшие действуют только в собственных интересах. Вряд ли бывший или бывшая через две недели после расставания будет вам помогать советом, - считает Ивлеева.

К слову, Настя всегда охотно общается и с поклонниками, и с журналистами. А вот ее муж Алексей Узенюк (это настоящее имя музыканта) не любит интервью и предпочитает не рассказывать о себе. Причину такой закрытости Ивлеева объяснила на шоу «Вечерний Ургант»: оказывается, ее супругу с трудом дается искусство беседы. Во время программы Иван Ургант спросил, почему Элджей отказывается появляться на телевидении вместе с Настей, несмотря на то, что редакция «Вечернего Урганта» не раз приглашала его прийти на эфир вместе с женой. Ивлеева, чуть смутившись, ответила:

- Он по-прежнему очень тяжело разговаривает. Он может рэп читать, а диалог поддерживать уже сложнее.

Телеведущая и рэпер поженились в 2019 году, их свадьба была тихой и скромной – поклонники узнали о том, что они стали мужем и женой, лишь пару месяцев спустя. Правда всплыла, когда Настя поменяла документы. Она официально взяла фамилию мужа и стала по паспорту Анастасией Узенюк. По словам телеведущей, во время регистрации брака они с мужем были в загсе только вдвоем. Их родителей (отец Алексея – состоятельный новосибирский бизнесмен) на бракосочетании не было.

- Это не было банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать, - рассказывала Ивлеева в одном из интервью.

После свадьбы Настя и Алексей месяцами не жили вместе – Ивлеева летала по всему миру, снимаясь в проекте «Орел и решка». Супруги воссоединились только после Нового года. А потом грянула пандемия, так что период самоизоляции стал для телеведущей и музыканта первой проверкой на прочность их семейной жизни.

В новом сезоне «Орла и решки» Настя и ее соведущая путешествуют по тем странам, в которые туристы могут попасть даже во время карантина. Журналисты выяснили, какой гонорар платили Ивлеевой за съемки в трэвел-шоу: за каждую серию она получала 400 тысяч рублей. Плюс ей платили по 500 тысяч рублей за каждую рекламу с ее участием. Всего же за сезон, по приблизительным подсчетам, Ивлеева заработала 18 млн рублей.

Помимо зарплаты на ТВ Настя хорошо зарабатывает в Инстаграме. В свежем рейтинге Forbes, подсчитавшем доходы отечественных знаменитостей за рекламу в Инстаграме, Ивлеева стоит на шестом месте. По данным издания, за минувший год в Инстаграме она заработала 610 тысяч долларов.

Элджей тоже вполне успешен. В рейтинге самых молодых и обеспеченных звезд России по версии Forbes он занимает 26 место. По данным издания, Узенюк заработал за год 1 миллион долларов.