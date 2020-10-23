Шок и трепет недели моды: парни в юбках, одежда из старых ковриков и модели с белыми глазами

Теперь юбки - предмет гардероба не только женщин и шотландцев. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Высокая мода устояла перед бушующим ковидом: в Москве проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia, где участвуют более полусотни дизайнеров не только из России, но также из США, Великобритании, Перу, Индонезии, Аргентины... Из-за пандемии часть показов ушла в онлайн, что, впрочем, не мешает модным домам удивлять публику. Тем более, что в этом году действительно есть, чему подивиться.

Коллекция дизайнера из США Челсеа Грейс. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Так, дизайнер из США Челсеа Грейс, которая создавала свою коллекцию во время карантина, решила убить сразу двух зайцев. Во-первых, ее одежда по последним трендам - "осознанная", то есть экологичная - сделана из переработанных ковриков для ванной (!) и старых покрывал. А во-вторых, Грейс ломает стереотипы о брутальных мужчинах и хрупких женщинах: парни у нее носят юбки и обтягивающие маечки, а девушки - мешковатые штаны и свободные футболки. Мол, все эти гендерные рамки сильно ограничивают свободу самовыражения: вдруг мужчинам тоже хочется ножки показать?

Коллекция дизайнера из США Челсеа Грейс. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Другой дизайнер - Лайнус Леонардссон из Великобритании тоже уверен, что сильному полу настало время менять гардероб. Почему бы не позаимствовать, к примеру, пару вещичек у сестры или жены? Модели у Лайнуса - как женщины, так и мужчины - носят одни и те же короткие юбки, цветные лосины и водолазки. Так дизайнер "сосредоточился на комбинации веселья и гламура с уклоном на центральные социальные вопросы". Но как шутят в Сети, с такой социалкой скоро не от кого будет рожать...

Коллекция Лайнуса Леонардссона из Великобритании. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Российские дизайнеры недалеко ушли от западных. Московский бренд с якутскими корнями о5о, например, использовал для пошива обрезки скатертей и ковры с барахолок. Девушек нарядили в платья-парашюты, а парней - в игривые вязаные топы с открытой грудью.

Коллекция бренда о5о. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Голую грудь - на этот раз женскую - продемонстрировали сразу несколько наших брендов. Например, в показе дизайнера Екатерины Титовой одну из моделей нарядили в прозрачный костюм, "забыв" при этом нижнее белье.

Коллекция дизайнера Екатерины Титовой. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Похожая история вышла и у бренда ONOMA: просвечивающая блузка и никакого бюстгальтера. Зато дизайнеры придумали свою фишку - светящиеся принты, повторяющие очертания человеческого тела.

Коллекция бренда ONOMA. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Якутский модельер Марфа Федорова, похоже, борется с эйджизмом (дискриминацией по возрастному признаку). Ее моделей искусственно состарили с помощью особого макияжа и седой краски для волос.

Коллекция дизайнера Марфы Федоровой. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Дизайнер Ольга Капитонова на показе своего бренда N.LEGENDA вывела на подиум парней, которых легко можно спутать с девушками: длинные волосы, каблуки, украшения и блестящая одежда-унисекс: не каждая женщина так наряжается!

Коллекция бренда N.LEGENDA. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Студенты Института бизнеса и дизайна сделали ставку на природу: в основе их коллекции - эксперименты с выращиванием тканей из грибов и бактерии (!!!), а также преобразованием биопластика.

Коллекция студентов Института бизнеса и дизайна. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Еще один российский бренд - SVARKA до мелочей продумал свой эффектный показ: дизайнеры задействовали металлические конструкции с неоновыми лампами, которые визуально разделяли пространство, обеспечили игру света и тени, "меняющую настроение коллекции"... Но больше всего зрителей удивили не декорации и не одежда, а белые линзы, скрывающие зрачок, в которых вышли модели...