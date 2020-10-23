Интерактивный музей «Поезд Победы» проедет от Москвы до Владивостока

"Поезд Победы" проедет через 50 городов России. Фото пресс-службы АНО "Национальные приоритеты".

С Белорусского вокзала столицы 23 октября в большое путешествие по всей России отправится уникальный «Поезд Победы». Состав, аналогов которому нет нигде в мире, - это интерактивный музей на колесах, который полностью погружает пассажиров в атмосферу военных поездов 1940-х годов. Под стук колес, звуки взрывов и сирен, песни военных лет посетители словно переносятся на несколько десятилетий назад. Переходя из вагона в вагон, гости выставки становятся свидетелями сцен самой жестокой войны в истории человечества, главную жертву в которой принесла наша страна.

Путешествие иммерсивного музея приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. Оно станет завершающим событием Года памяти и славы, многие мероприятия которого были, к сожалению, отменены или отложены из-за пандемии коронавируса. Интерактивная выставка создана командой «Невский баталист» совместно с РЖД, Министерством науки и высшего образования и Администрацией Президента в рамках национального проекта «Наука».

Поезд состоит из 8 вагонов, в каждом из которых воссоздана атмосфера военного времени. Фото пресс-службы АНО "Национальные приоритеты".

Что же ждет посетителей внутри этого необычного музея? «Поезд победы» состоит из восьми вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Нулевой вагон — это входная зона, комфортное современное пространство, где посетители могу получить аудиогид, узнать о тематике каждого вагона или посмотреть видеоролики об истории создания поезда. Но стоит покинуть его пределы, как тут переносишься назад во времени, туда, где шла война и гремели взрывы артиллерийских орудий.

В «Поезде Победы» есть передвижной лазарет, где прямо на глазах у пассажиров оказывают первую помощь раненым, есть бронепоезд с пулеметными гнездами, есть вагон с беженцами, попавшими под налет немецкой авиации, вагоны с солдатами, едущими на фронт и возвращающимися домой с победой. И, как апофеоз кошмара войны, - вагон с узниками фашистского концлагеря, изможденными фигурами на простых деревянных нарах. Последний вагон — это обычная электричка наших дней, со стен которой на пассажиров смотрят черно-белые снимки солдат Великой Отечественной. Здесь можно посидеть и подумать о том, какой ценой им досталась Победа, сколько всего пришлось пережить этим людям для того, чтобы у нас сегодня было мирное небо над головой.

Почти у каждой скульптурной фигуры в этом поезде есть реальный прототип, чье лицо было воссоздано по снимкам военных лет. Фото пресс-службы АНО "Национальные приоритеты".

Выставка организована предельно реалистично — даже пейзажи за окном пассажиры видят не современные, а времен 40-х годов. Ощутить эффект присутствия помогут 50 видеопроекторов, 18 видео-стен, 12 тач-столов. За мультимедийное наполнение отвечала медиагруппа «Красный квадрат». Автором трехмерной панорамы стал руководитель творческой мастерской «Невский Баталист» Дмитрий Поштаренко. По его словам, почти у каждой скульптурной фигуры в этом поезде есть реальный прототип, чье лицо было воссоздано по снимкам военных лет. Каждая скульптурная композиция перед созданием неоднократно проигрывалась вживую. Например, перед тем, как приступить к изготовлению фигур для сцены коллективной фотографии фронтовиков, возвращающихся с победой домой, скульпторы отсмотрели тысячи похожих фотографий из архивов.

- Фигура солдата, стреляющего куда-то вдаль из окопа, тут все понятно, - рассказывает Дмитрий Поштаренко. - Куда сложнее показать ту же групповую фотографию. Расстояние между фигурами сантиметров 20, а значит – все работает через жесты, мимику, и их надо передать точно, иначе зритель просто не поверит, разрушится магия присутствия.

Каждая скульптурная композиция перед созданием неоднократно проигрывалась вживую. Фото пресс-службы АНО "Национальные приоритеты".

Свою поддержку проекту оказали Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», а также благотворительный фонд «Память поколений» и дирекция Года памяти и славы. Партнерами музея стали МИСиС, Курчатовский институт и корпорация Росатом.

Путь «Поезда Победы» начнется 23 октября с Белорусского вокзала и пройдет через 50 городов России. Состав проедет через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск и в конце ноября прибудет в Волгоград. Здесь поезд сделает остановку на техобслуживание и затем продолжит путешествие по Транссибирской магистрали. Состав будет делать остановки даже в небольших населенных пунктах и вернется в Москву уже в начале 2021 года.

Выставка организована предельно реалистично — даже пейзажи за окном пассажиры видят не современные, а времен 40-х годов. Фото пресс-службы АНО "Национальные приоритеты".

КСТАТИ

В интерактивном музее соблюдаются все необходимые меры безопасности, связанные с COVID-19. На входе гостям выдают маски и перчатки и измеряют температуру тела. В нулевом вагоне расположены бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. Кроме того, в каждом вагоне установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.