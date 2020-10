Ученые показали, где у человека находится душа и наконец-то объяснили, что она из себя представляет

Электромагнитное поле мозга: оно, возможно, и определяет все особенности человеческого сознания. Фото: EAST NEWS

Одного электромагнитного поля ягодки

Человеческое сознание формируют электромагнитные поля, возникающие в мозгу. К такому выводу пришел британский ученый Джонджо Макфадден (Johnjoe McFadden) - профессор молекулярной генетики и директор Центра квантовой биологии в Университете Суррея (Professor of Molecular Genetics and Director of the Quantum Biology Doctoral Training Centre at the University of Surrey).

Согласно теории профессора (conscious electromagnetic information field theory - CEMI), именно они – те самые электромагнитные поля, о существовании которых нам известно благодаря электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ), несут всю «разумную» информацию, сопутствующую мыслям и чувствам. Несут в виде электромагнитных волн, которыми до Макфаддена пренебрегали. Полагали, что они никак не связаны с разумной деятельностью, а просто представляют собой побочное явление. Мол, импульсы электрического тока, которые возникают в нейронах и бегут по нервам, просто эти поля наводят. И ничего больше.

Макфадден же, наоборот, отвел «побочному явлению» главную роль. О чем сообщил в пространной публикации в журнале Neuroscience of Consciousness, на которую ссылаются Daily Mail и портал MedicalXpress в своих кратких повествованиях об открытии британского ученого.

Профессор полагает: благодаря электромагнитным полям мозг создает целостную картину, объединяя информацию, которую получают и обрабатывают различные его участки. Формирует и сознание, и личность.

Искусственный интеллект (ИИ) быстро решает сложные задачи. Но, по сути, лишь выполняет различные вычисления, не генерируя, как мы, электромагнитные поля, насыщенные информацией. Просто в силу особенностей своей работы. Поэтому даже самые современные компьютеры – основа ИИ – сознанием не обладают. Ни малейшей его искрой. Не ощущают себя личностями и самостоятельно мыслить не могут.

Теория Макфаддена многих бы устроила. Поскольку могла бы примирить тех, кто полагает, что у человека есть душа – нечто вечное и нематериальное, с людьми, далекими от подобных представлений. Примирить идеалистов с атеистами. Ведь ученый явно намекает на душу, считая, что богатое информацией электромагнитное поле мозга и есть сознание в широком смысле этого слова.

В самом деле, поле – субстанция во всех смыслах нематериальная, но вполне реальная. На ощупь, на слух и на вкус не чувствуется, цвета и запаха не имеет, но существует. Электромагнитное поле, конечно, можно выключить, уничтожив его источник. Но кто знает, вдруг то, которое генерирует мозг, не исчезает без следа, а загружается в какое-нибудь хранилище - энергоинформационное поле Вселенной, как его иной раз называют. Или просто – в ткань Вселенной.

Итак: где сознание, там и душа. Согласно Макфаддену, они - в мозге – в его электромагнитном поле, которое у каждого человека свое . Особенное. Как и душа.

В голове – мозг, в мозгу – нейроны, в нейронах – микротрубочки, в микротрубочках – кванты. Кванты души

Идеи, созвучные, а то и в чем-то схожие, с CEMI - теорией Макфаддена, чуть раньше высказывали профессор Стюарт Хамерофф (Dr Stuart Hameroff), директор Центра изучения сознания (Director of the Centre of Consciousness Studies) при Университета Аризоны (University of Arizona) и его соратник сэр Роджер Пенроуз (Roger Penrose) из Оксфордского университета (University of Oxford) – лауреат Нобелевской премии по физике 2020 года. Высказывались они весьма сенсационно для здравомыслящих ученых, заявляя, что сознание человека не исчезает без следа после его смерти, а буквально всасываются в ткань Вселенной. И что механизм, позволяющий случиться такому чуду, встроен у нас в мозг.

Роджер Пенроуз, правда, получил престижную научную награду совсем за другие чудеса – за черные дыры. Конкретно за свое давнее «открытие того, что образование черной дыры является событием, надежно предсказанным общей теорией относительности».

Сознанием и душой ученый увлекся несколько лет назад, познакомившись с рассказами людей, воскресших после клинической смерти – то есть, тех, которые побывали на пороге «того света» и что-то там увидели – тоннель со светом в конце, умерших родственников, ангелов и прочие небылицы.

Хамерофф и Пенроуз - авторы так называемой квантовой теории сознания, согласно которой человеческие личности и разум, имеют, соответственно, квантовую природу. И соответственно, подчинены законам квантовой механики, не всегда согласующимися со здравым смыслом.

Ученые считают человеческий мозг квантовым компьютером, наше сознание – подобием его программного обеспечения, а душу - информацией, накопленную на квантовом уровне.

Хамерофф и Пенроуз указали, где именно находятся носители сознания, а стало быть, и вместилища души. Находятся они в белковых микротрубочках (microtubules) – в тончайших структурах, расположенных внутри нейронов. Прежде им – этим микротрубочкам - отводили скромную роль арматуры и транспортных внутриклеточных каналов. То есть, не считали сколь либо значимыми. Как и электромагнитные поля мозга.

Хамерофф, кстати, еще в 1987 году в своей книге «Ultimate Computing» предполагал, что не сами нейроны накапливают и обрабатывают информацию, а микротрубочки в них. Убедил в этом Пенроуза, которой тоже думал над тем, что в работе мозга пора бы поискать квантовую механику.

Ныне ученые доказывают: белковые микротрубочки по своей структуре лучше всего подходят на роль носителей квантовых свойств в мозге. Поскольку они могут длительное время сохранять квантовые состояния - то есть, работать квантовыми компьютерами.

Итак, Хамерофф и Пенроуз считают белковые микротрубочки, расположенные внутри нейронов головного мозга, носителями и сознания, и души. А сознание и душу, соответственно, считают массивом квантовой информацией.

Конкурирует ли идея с трубочками с теорией Макфаддена? Возможно. Но скорее всего они дополняют друг друга.

КСТАТИ, ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

И лезут, и лезут в душу

С идеями Макфаддена перекликаются эксперименты, которые проводит канадский ученый Майкл Персингер (Michael A. Persinger) - профессор психологии из Лаурентианского университета в Садбери (Professor of psychology at Laurentian University). Он ищет источник сверхъестественных видений, которые иной раз посещают людей. Полагает что приходят они отнюдь не из потустороннего мира, как может показаться, а рождаются непосредственно в головах «наблюдателей». Возникают в виде галлюцинаций под воздействием переменных электромагнитных полей, проникающих в мозги.

Профессор первым в мире начал экспериментировать соответствующим образом, создав специальные устройства, похожие на шапочки, чтобы с их помощью направлять электромагнитные импульсы в разные области мозга. Подобное воздействие назвали транскраниальной - внутричерепной - магнитной стимуляцией (Transcranial magnetic stimulation — TMS). По сути, Персингер и его многочисленные последователи внедрялись в сознание испытуемых – в электромагнитные поля их мозга – некими сторонними полями. В душу лезли, образно говоря, поминая Макфаддена.

Более всего участники экспериментов реагировали на импульсы, проникающие со стороны височных долей мозга. Из 900 добровольцев, которым «влезли в душу» подобным образом, более 700 «встретились» с некими сущностями.

Одним являлись божественные образы: Иисус, Дева Мария, Мухаммед. Духа Неба. Другие видели умерших родственников. Третьи общались с представителями внеземных цивилизаций. Персингер продолжает экспериментировать. До конца еще ничего не решил. Но уже стал сомневаться в том, что видения - это всего лишь продукт возбужденного состояния какого-то участка головного мозга. Профессор даже осторожно допустил, что Бог мог бы существовать - гапример, в виде некого энергетического поле. Как и душа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ДЛЯ СПРАВКИ

Сознание - высшая, свойственная только людям и связанная со способностью объяснить мысли функция мозга, заключающаяся в обобщённом и целенаправленном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека за счёт рефлексии.

