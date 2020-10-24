47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом

Кейт Бекинсейл снова одна. Фото: EAST NEWS

О романе звезды «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл и начинающего рэпера Гуди Грейса стало известной весной этого года, когда папарацци сфотографировали их в Лос-Анджелесе гуляющими по берегу океана. Влюбленные держались за руки и то и дело нежно обнимались. «Вот Кейт дает!», - удивленно присвистнули тогда многие, и не мудрено: голливудской актрисе уже 47 лет, а ее бойфренду – всего 23 года. Ни большая разница в возрасте, ни тот факт, что Гуди всего на год старше дочери Бекинсейл не помешал развитию их отношений. Прогулок по пляжу становилось все больше, а объятия – все нежнее. И вот теперь стало известно, что их отношения продержались 9 месяцев: Кейт и Гуди расстались.

Гуди Грейс поселился в доме актрисы в Лос-Анджелесе. Фото: EAST NEWS

Западные таблоиды обратили внимание, что актриса отписалась от рокера в Инстаграме и удалила все совместные снимки с ним. Кейт отправила в корзину даже снимки с собственного дня рождения, который она провела с бойфрендом. Видимо, актриса всерьез обиделась на Грейса, если решила стереть все воспоминания о нем. Как сообщает Daily Mail, музыкант переехал из дома Кейт, где он жил последние месяцы, обратно к себе на родину в Канаду. К слову, отписываться от актрисы в Инстаграме он не стал и по-прежнему следит за ней в соцсети. Причина расставания пары пока неизвестна, но поклонники уверены, что дело все-таки в большой разнице в возрасте.

Начинающий музыкант младше голливудской звезды на 24 года. Фото: EAST NEWS

В свои 47 лет Бекинсейл остается одной из самых привлекательных звезд экрана. Неудивительно, что каждый новый бойфренд Кейт моложе предыдущего. Сначала актриса встречалась с 23-летним актером Мэттом Райфом - их отношения продолжались больше года. Затем покорила сердце 25-летнего комика Пита Дэвидсона. А в этом году настал черед Гуди Грейса - музыканта, известного своими песнями "Memories", "Two Shots" и "Vanilla Coke".

- Маме нравятся молодые и такие же креативные, как она сама. Это ее тип мужчин, и мне кажется, что это круто! – заявила дочь актрисы Лили Шин журналистам.

Кейт сохранила потрясающую фигуру. Фото: Инстаграм.

По словам молодых экс-бойфрендов актрисы, их привлекало в Кейт прекрасное чувство юмора — мол, с ней всегда весело. И, конечно, артистка великолепно выглядит: она сохранила идеальную фигуру, которой может позавидовать любая молоденькая модель. Зимой Бекинсейл покорила Инстаграм, выложив видео своей растяжки. В молодости она занималась балетом и сохранила былую гибкость. Кроме того, поддерживать форму ей помогают занятия йогой.

В январе этого года актриса покорила Инстаграм своей растяжкой, показав, как ее собирают на вручение премии "Золотой глобус". Фото: кадр видео.

Кейт была замужем два раза, оба мужа актрисы были тоже из кинематографической среды. От актера Майкла Шина она родила дочь Лили Мо. Расставшись с Шином, Кейт вышла замуж за режиссера фильма «Другой мир» Лена Уайзмана. Пара рассталась в 2015 году, а окончательно развелась в 2019-м.

Кейт одна из немногих звезд, кто общается с поклонниками в Инстаграме и отвечает на их комментарии. Более того, своим подписчикам из России она пишет на русском. Русский язык актриса выучила, когда училась в Оксфордский университете, где она изучала русскую и французскую литературу.